Fastweb vs Lyca Mobile: ben 4 offerte fino a 300GB e con il 5G gratis

Fastweb ha scelto di diversificare molto la propria gamma mobile. La prima è la Fastweb Mobile, dal prezzo di 8,95€ al mese, che include 150 giga in 5G, minuti illimitati e 100 SMS. La seconda è la Mobile Full, a 10,95€, con 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati. Infine la Mobile Maxi, a 12,95€, porta i giga a 300 e integra servizi extra come Fastweb Protect e l’assicurazione Assistenza Pet di Quixa. In tutti i casi l’attivazione costa 10€, le SIM sono gratuite e si può scegliere tra versione fisica o eSIM. Le modalità di sottoscrizione comprendono SPID, carta d’identità elettronica o video-identificazione.

L’offerta Lyca Mobile se la gioca benissimo

Dall’altra parte Lyca Mobile preferisce la semplicità assoluta: una sola offerta da 5,99€ al mese che include 150 giga in 5G, minuti e SMS illimitati. La tariffa è valida per tutti, senza vincoli sull’operatore di provenienza, ed è resa ancora più attraente dai due mesi gratuiti iniziali. Un approccio diretto, pensato per chi vuole tanti giga a un prezzo molto contenuto.

Confronto diretto tra Fastweb e Lyca

Fastweb propone tre piani con ampi quantitativi di dati e servizi aggiuntivi, puntando a chi cerca completezza e personalizzazione. Lyca Mobile sceglie invece una strada lineare, con un’unica offerta chiara e conveniente. Da un lato c’è la varietà di scelte, dall’altro la convenienza immediata. Entrambi rappresentano soluzioni competitive, ma si rivolgono a target diversi: Fastweb per chi vuole di più in termini di servizi e giga, Lyca per chi cerca il miglior rapporto prezzo/dati senza complicazioni. Ovviamente a questo punto subentra quella che è la volontà degli utenti, anche in base alla ricezione magari a casa o sul luogo di lavoro. Saranno queste le discriminanti che porteranno una persona a scegliere tra i due provider virtuali, ai quali sono ad oggi grande indice di qualità e convenienza sul mercato della telefonia mobile.