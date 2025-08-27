Ad
NewsOperatori TelefoniciOperatori Virtuali

Fastweb vs Lyca Mobile: ben 4 offerte fino a 300GB e con il 5G gratis

Sono tre le offerte che Fastweb mette a disposizione contro l'unica di Lyca Mobile che però si difende benissimo sul mercato.

scritto da Felice Galluccio
Lyca Mobile vs Fastweb

Fastweb ha scelto di diversificare molto la propria gamma mobile. La prima è la Fastweb Mobile, dal prezzo di 8,95€ al mese, che include 150 giga in 5G, minuti illimitati e 100 SMS. La seconda è la Mobile Full, a 10,95€, con 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati. Infine la Mobile Maxi, a 12,95€, porta i giga a 300 e integra servizi extra come Fastweb Protect e l’assicurazione Assistenza Pet di Quixa. In tutti i casi l’attivazione costa 10€, le SIM sono gratuite e si può scegliere tra versione fisica o eSIM. Le modalità di sottoscrizione comprendono SPID, carta d’identità elettronica o video-identificazione.

L’offerta Lyca Mobile se la gioca benissimo

Dall’altra parte Lyca Mobile preferisce la semplicità assoluta: una sola offerta da 5,99€ al mese che include 150 giga in 5G, minuti e SMS illimitati. La tariffa è valida per tutti, senza vincoli sull’operatore di provenienza, ed è resa ancora più attraente dai due mesi gratuiti iniziali. Un approccio diretto, pensato per chi vuole tanti giga a un prezzo molto contenuto.

Confronto diretto tra Fastweb e Lyca

Fastweb propone tre piani con ampi quantitativi di dati e servizi aggiuntivi, puntando a chi cerca completezza e personalizzazione. Lyca Mobile sceglie invece una strada lineare, con un’unica offerta chiara e conveniente. Da un lato c’è la varietà di scelte, dall’altro la convenienza immediata. Entrambi rappresentano soluzioni competitive, ma si rivolgono a target diversi: Fastweb per chi vuole di più in termini di servizi e giga, Lyca per chi cerca il miglior rapporto prezzo/dati senza complicazioni. Ovviamente a questo punto subentra quella che è la volontà degli utenti, anche in base alla ricezione magari a casa o sul luogo di lavoro. Saranno queste le discriminanti che porteranno una persona a scegliere tra i due provider virtuali, ai quali sono ad oggi grande indice di qualità e convenienza sul mercato della telefonia mobile.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!