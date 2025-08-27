Ad
Wi-Fi lento: le soluzioni per migliorare le prestazioni in casa o in ufficio

Interventi semplici per una rete più stabile e veloce possono essere effettuati sul Wi-Fi per farlo rendere al meglio, ecco i consigli.

scritto da Felice Galluccio
Gli utenti che in casa si ritrovano il Wi-Fi lento, possono arrivare ad un livello di frustrazione altissimo che gli condiziona umore e giornata. Anche chi lavora, può ritrovarsi ad avere problemi molto grossi ed è per questo motivo che bisogna seguire alcune dritte per provare a migliorare la connessione in maniera netta.

Posizionamento corretto del modem

Uno degli errori più comuni è collocare il modem in un punto poco adatto. Il consiglio è quello di evitare angoli chiusi, mobili alti o piani interrati, e posizionarlo invece in una zona centrale, possibilmente rialzata. Anche piccoli spostamenti possono migliorare sensibilmente la copertura del segnale.

Cambiare canale Wi-Fi

Molti router utilizzano gli stessi canali di trasmissione, soprattutto in condomini o aree urbane affollate. Accedendo al pannello di configurazione del modem, è possibile modificare manualmente il canale Wi-Fi, scegliendone uno meno affollato. Esistono app e software gratuiti che aiutano a individuare il canale ottimale.

Riavviare il modem con regolarità

Una soluzione semplice ma efficace è riavviare il modem almeno una volta a settimana. È proprio così facendo che eventuali conflitti sulla rete del Wi-Fi potrebbero essere eliminati fornendo un’esperienza nettamente più fluida e agevole agli utenti.

Aggiornare il firmware

Il software del router, detto firmware, riceve talvolta aggiornamenti migliorativi che risolvono bug o ottimizzano la stabilità. Verificare periodicamente la disponibilità di update attraverso il pannello di amministrazione può fare la differenza.

Usare una rete Mesh o un range extender

Se il segnale non copre adeguatamente tutta la casa, si può valutare l’installazione di un sistema Mesh o di un ripetitore Wi-Fi. Il primo crea una rete unica con più nodi intelligenti, il secondo estende semplicemente il segnale in zone più lontane.

Anche senza rivolgersi a tecnici o cambiare contratto, è possibile intervenire con metodo per rendere la rete più fluida, stabile e adatta agli usi moderni.

