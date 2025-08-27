CoopVoce vs 1Mobile: promo fino a 250GB al mese, una ha il 5G

CoopVoce, primo operatore virtuale italiano, propone la EVO 250, pensata per chi vuole una tariffa completa e senza vincoli. Al prezzo di 9,90€ al mese mette a disposizione minuti illimitati, 1000 SMS e 250 giga in 4G. L’attivazione è gratuita e chi sceglie l’opzione Rinnovo Facile ottiene un bonus di 20€, spendibile come credito residuo. Un punto chiave di CoopVoce è la certezza del prezzo: l’importo resta invariato per sempre. L’assenza del 5G può sembrare un limite, ma la stabilità del 4G e la trasparenza delle condizioni continuano a renderla appetibile. Si tratta di un provider che non presenta mai brutte sorprese e gli utenti possono testimoniarlo in pieno.

La proposta 1Mobile con la Speed 5G 150 Limited Edition

1Mobile, che utilizza la rete Vodafone, mette sul mercato la Speed 5G 150 Limited Edition. Il primo mese costa 5€, mentre dal secondo il prezzo si stabilizza a 6,99€ al mese. Al suo interno ci sono 150 giga in 5G, minuti illimitati e 50 SMS. L’attivazione è gratuita per chi porta il numero, mentre chi sceglie un nuovo numero paga 5€ per la SIM. È necessaria la sottoscrizione tramite SPID, con spedizione gratuita della SIM fisica. Il 5G è incluso senza costi aggiuntivi, un elemento che distingue l’offerta da molte soluzioni analoghe. Anche in questo caso i prezzi dovrebbero essere garantiti per sempre senza cambiamenti in corso d’opera.

Due modelli differenti da parte di CoopVoce e 1Mobile, ma entrambi vincenti

Il confronto mette in luce approcci quasi opposti. CoopVoce punta su un pacchetto unico, completo e stabile nel tempo, adatto a chi vuole tanti giga senza sorprese. 1Mobile invece cerca di intercettare chi desidera il 5G e un prezzo contenuto, con un’offerta che riduce i giga rispetto a CoopVoce ma aggiunge la velocità di nuova generazione. Da un lato trasparenza e affidabilità, dall’altro un occhio alle nuove tecnologie a prezzo competitivo. La scelta ora è degli utenti.