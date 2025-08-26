Ad
Unitree trionfa alla primissima edizione dei World Humanoid Robot Games

Unitree mette il turbo e vince ben quattro ori nella prima edizione dei giochi per robot umanoidi di Pechino

scritto da Federica Iazzi
Unitree trionfa ai giochi per robot umanoidi

Quest’anno a Pechino si è tenuta la primissima edizione dei Word Humanoid Robot Games che ha regalato davvero un sacco di emozioni.

Questa competizione è considerato come il primo evento competitivo destinato esclusivamente ai robot umanoidi.

Si tratta infatti di un’idea geniale nata proprio per mostrare al pubblico tutti i progressi e le applicazioni che la robotica può avere nei campi dello sport e del movimento in generale.

A questa prima edizione i partecipanti sono stati numerosi, le squadre a partecipare sono state 280 provenienti da 16 paesi diversi, e nei prossimi anni ci si aspetta una partecipazione ancora più numerosa.

Per quanto riguarda le discipline presenti, invece, ci si è sfidati in ben 26 eventi, comprendenti atletica, con le gare di staffette, corsa ostacoli, e varie gare di velocità, e sport come il calcio, il ballo e la boxe.

Unitree batte tutti con ben quattro medaglie d’oro

Le gare messe in atto hanno sicuramente offerto uno spettacolo unico, mettendo in scena robot umanoidi che si sfidano in discipline fino a questo momento appannaggio degli esseri umani.

Come detto in precedenza, la partecipazione è stata senz’altro notevole, ma c’è stato un vincitore assoluto della competizione.

Infatti, Unitree Robotics, azienda cinese, ha sbaragliato la concorrenza grazie ai suoi modelli H1.

I suoi robot umanoidi sono riusciti a conquistare ben 11 medaglie in totale, di cui quattro d’oro.

Le discipline in cui sono state conquistate le quattro medaglie d’oro sono i 100 m ostacoli, i 400 m piani, i 1500 m e la staffetta 4X100.

Il successo evidente dei giochi di Pechino ha permesso agli organizzatori di confermare già la prossima edizione, che si terrà nell’agosto del 2026 e si svolgerà sempre a Pechino.

Il segnale che si intende mandare è che la robotica umanoide, vista finora probabilmente soltanto confinata nei laboratori, in futuro potrà sicuramente avere un ruolo molto importante nella vita quotidiana degli esseri umani.

