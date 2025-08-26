Windows 11: nuove opzioni per cercare i file con l’AI

Un nuovo cambiamento si prepara a ridisegnare l’esperienza d’uso di Windows 11. A tal proposito, infatti, Microsoft sta sperimentando una nuova funzione di Copilot, che da semplice assistente virtuale evolve in uno strumento centrale per l’interazione con il sistema operativo. L’azienda punta a trasformarlo in un vero motore di ricerca intelligente capace di comprendere comandi espressi in linguaggio naturale. Un passo che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti trovano file e contenuti all’interno del proprio PC. Recuperare documenti e immagini non richiede più di digitare parole chiave o ricordare percorsi di cartelle: basta descrivere a voce ciò che si cerca. Un sistema di intelligenza artificiale interpreta la richiesta e individua i risultati pertinenti. Analizzando persino il contenuto di PDF e le caratteristiche visive delle immagini.

Nuova opzione AI in arrivo su Windows 11?

E non è tutto. Microsoft sta ridisegnando anche il volto di Copilot. La nuova schermata principale mostrerà in primo piano le applicazioni utilizzate di recente, i file più aperti e le conversazioni precedenti, creando un hub operativo immediato. Un’altra funzione inedita, denominata “get guided help”, promette di portare l’assistenza a un livello superiore. Analizzando ciò che appare sullo schermo, Copilot potrà guidare passo dopo passo nell’uso di un programma. Fornendo suggerimenti contestuali in tempo reale. Gli utenti avranno persino la possibilità di caricare immagini per chiedere chiarimenti o informazioni aggiuntive.

La direzione intrapresa è chiara: Microsoft intende trasformare Copilot nel cuore pulsante dell’esperienza Windows. Rendendolo così un assistente capace di comprendere richieste complesse, anticipare bisogni e semplificare operazioni quotidiane. Un’evoluzione che, se confermata, segnerà una svolta significativa nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi operativi di largo consumo. Le novità presentate, al momento, sono in fase di test tra i membri del programma Windows Insider dotati di Copilot Plus PC. Non resta che attendere e scoprire quando verranno rilasciate ad un bacino di utenti più vasto.