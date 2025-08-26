Tesla cambia idea: la levetta per le frecce torna sulla Model 3

Tesla aveva rivoluzionato l’abitacolo della Tesla Model 3 Highland, eliminando la classica levetta degli indicatori di direzione. Al suo posto, due pulsanti sul volante gestivano le frecce. La scelta aveva però sollevato molte critiche. Perché? Beh, gli utenti hanno trovato l’azionamento delle frecce scomodo e poco intuitivo. Svolte strette e rotonde diventavano operazioni complicate. L’innovazione era vista come un eccesso di tecnologia fine a sé stessa, niente di più. Un cambiamento così radicale valeva il disagio? Probabilmente no e si è visto nella marcia indietro presa da Tesla.

Il ritorno della levetta per una nuova strategia: cos’ha in mente Tesla?

La decisione di Tesla di reintrodurre la levetta riguarda per ora solo il mercato cinese. Il ritorno della leva punta a rendere l’uso delle frecce più semplice e naturale. La casa automobilistica ha ascoltato i feedback dei clienti, dimostrando attenzione alle richieste. Inoltre, è previsto un kit aggiornamento a pagamento per i modelli già su strada prodotti dopo il 5 febbraio 2025. Il costo stimato è di 2.499 yuan, circa 300 euro. L’azienda lavora anche a una versione “universale”, che permetterà l’installazione su tutte le Highland precedenti. Non sorprende la scelta: la Tesla Model Y non aveva subito la stessa rivoluzione del volante.

Questa mossa conferma dunque come Tesla riesca a modulare le novità tecnologiche in base alle esigenze reali e come faccia attenzione ai suoi guidatori. La levetta torna, ma con un approccio moderno, non come quelle classiche, e chi lo desidera può aggiornare il proprio veicolo. Innovare in fondo significa anche saper correggere decisioni controverse e così fa Tesla. Il mercato europeo potrebbe vedere presto lo stesso cambiamento, visto che le Model 3 vendute in Europa provengono dalla Gigafactory di Shanghai. L’equilibrio tra design futuristico e funzionalità concreta diventa il vero punto di forza. Ora, c’è da chiedersi: quanto pesa l’esperienza utente sulle decisioni di una casa automobilistica così audace? A quanto pare parecchio.