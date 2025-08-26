ROG Xbox Ally e Ally X in arrivo ad ottobre

Ci sono novità interessanti in arrivo per il settore gaming. Protagonista di un recente annuncio è ASUS. Durante il recente, Gamescom 2025 l’azienda ha presentato due console portatili che promettono di rivoluzionare il modo di giocare. Si tratta della ROG Xbox Ally e la ROG Xbox Ally X. Entrambe sono equipaggiate con i più recenti processori AMD Ryzen Serie Z2, ma il loro punto di forza non è solo la potenza. L’ottimizzazione software gioca un ruolo centrale nel garantire un’esperienza fluida e immediata anche su dispositivi così compatti. Xbox ha lavorato intensamente con vari studi per testare e adattare migliaia di giochi. Assicurandosi che fossero pienamente compatibili con tali console portatili.

In arrivo le nuove console ROG Xbox Ally e Ally X

Per aiutare gli utenti a identificare i titoli pronti all’uso, è stato creato il “Handheld Compatibility Program”. Tale sistema assegna due tipi di badge ai giochi. Il primo indica quelli già ottimizzati per il gioco portatile, con controlli preimpostati, testi leggibili e risoluzioni corrette. Mentre il secondo segnala titoli che funzionano quasi perfettamente, ma che potrebbero richiedere qualche piccolo aggiustamento nelle impostazioni.

La ROG Xbox Ally rappresenta la proposta equilibrata della linea, pensata per chi desidera giocare in mobilità senza compromessi sulle prestazioni. La console monta un processore AMD Ryzen Z2 A a quattro core e otto thread, con GPU RDNA 2 a otto core. Affiancato da 16 GB di memoria LPDDR5X e un SSD M.2 da 512 GB. La batteria da 60 Wh permette sessioni di gioco lunghe, rendendola ideale per chi vuole sfruttare al massimo il catalogo PC Game Pass e i titoli ottimizzati per handheld.

La ROG Xbox Ally X, invece, è la versione di punta, pensata per i gamer più esigenti. Dotata di un processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme con otto core e sedici thread, GPU RDNA 3.5 a sedici core e un’unità NPU integrata. Offre 24 GB di RAM LPDDR5X e un SSD M.2 da 1 TB, oltre a una batteria da 80 Wh. Le funzionalità AI, come Auto Super Resolution per l’upscaling automatico e Highlight Reels per registrare e creare clip dei momenti salienti, aggiungono un livello di personalizzazione e qualità visiva senza precedenti.