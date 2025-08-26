Fastweb vs PosteMobile: confronto tra varietà e convenienza fino a 300GB in 5G

Fastweb ha strutturato la propria gamma mobile in tre piani distinti. La prima opzione è Fastweb Mobile, dal costo di 8,95€ al mese: minuti illimitati, 100 SMS e 150 giga disponibili. Al livello successivo c’è la Fastweb Mobile Full, che a 10,95€ mensili mette a disposizione 200 giga in 5G, minuti senza limiti e 100 SMS. La terza scelta è la Fastweb Mobile Maxi, a 12,95€, che spinge fino a 300 giga e include due servizi aggiuntivi: Fastweb Protect per la sicurezza digitale e l’assicurazione Assistenza Pet di Quixa. Per tutte le opzioni il costo di attivazione è pari a 10€, mentre SIM fisica ed eSIM sono gratuite con spedizione inclusa. Le modalità di identificazione sono flessibili: si può usare SPID, carta d’identità elettronica oppure procedere con video-identificazione. Fastweb inoltre mette in risalto la velocità della propria rete 5G, elemento che rende le sue offerte competitive soprattutto per chi consuma molti giga.

PosteMobile e la semplicità di Creami Extra WOW 50

PosteMobile preferisce puntare su un’unica proposta chiara e senza fronzoli: la Creami Extra WOW 50. Al prezzo di 5,99€ mensili, garantisce minuti e SMS illimitati insieme a 50 giga in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps. L’attivazione costa 10€ una tantum, comprensiva di SIM, e può essere effettuata in diversi canali: online, direttamente presso un ufficio postale oppure tramite operatore telefonico. L’offerta non ha restrizioni sull’operatore di provenienza, caratteristica che la rende universale.

Due approcci opposti parte dei due provider virtuali

Il confronto mostra due filosofie molto differenti. Fastweb punta su pacchetti modulati, che crescono per prezzo e servizi: dall’opzione più economica alla più completa, ognuna pensata per esigenze diverse. PosteMobile invece offre una sola scelta, economica e facilmente accessibile, pensata per chi cerca convenienza e non ha bisogno di grandi quantità di giga. In sintesi, Fastweb guarda a chi vuole flessibilità e prestazioni elevate, mentre PosteMobile si rivolge a chi vuole semplicità e risparmio.