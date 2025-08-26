Ad
Unieuro: OFFERTE MAXI HP da non lasciarsi scappare, sii furbo

Da Unieuro la tua voglia di tecnologia prende il volo con l entusiasmo di Koda fratello orso che scopre il mondo nuovo

scritto da Rossella Vitale
Hai presente quel senso di meraviglia che prova Koda in Koda, fratello orso quando scopre per la prima volta quanto sia grande e sorprendente il mondo? Ecco, la stessa cosa succede a te quando entri da Unieuro. Non è un semplice negozio, ma un rifugio di scoperte dove ogni scaffale ha qualcosa di nuovo da raccontarti. Qui la tecnologia non è sempre pronta a diventare parte delle tue giornate. Da Unieuro non ti limiti a comprare un computer o un accessorio: costruisci pezzi di vita, di lavoro, di svago. È un po’ come quando Koda e Kenai scoprono che la forza non sta solo nella caccia, ma nel camminare insieme: la tecnologia diventa parte del tuo viaggio ed Unieuro ti accompagna con la leggerezza di chi sa rendere ogni passo più semplice.

Unieuro: prodotti HP ti aspettano

Ed eccoli i protagonisti del tuo viaggio: il potente HP M01-F2087nl con Intel® Core™ i5-12400, 16 GB DDR4-SDRAM e 512 GB SSD, pronto a seguirti pagandolo con Unieuro appena  599,90 euro. Se cerchi invece agilità, il compatto HP 15-fc0039nl con AMD Ryzen ti aspetta a 399,90 euro, mentre il brillante HP 15-fd0068nl con Intel® Core ti fa strada con i suoi 499,90 euro.

Per i gamer il cuore batte forte davanti al veloce HP Victus Gaming 15-fa1064nl con Intel® Core™, disponibile soltanto grazie a store come Unieuro a 999 euro, e non manca il dinamico HP 24-cr0052nl con AMD Ryzen, elegante e funzionale, da Unieuro a 549,90 euro. Per rendere completa la tua postazione ci sono il luminoso HP Series 5 Monitor 23,8″ FHD a 99,90 euro, la precisa HP LaserJet Stampante multifunzione a 179,90 euro, e persino l’agile HP Mouse wireless a ricarica ultraveloce 510 è da Unieuro alla bellezza di soli 29,99 euro.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.