scheda video

Una misteriosa scheda grafica AMD, mai arrivata sul mercato, è comparsa in rete grazie a immagini condivise sui social. Si tratta di un modello basato su architettura RDNA 2, con 6 GB di memoria GDDR6, che non ha mai superato la fase di prototipo o test interno. La scheda, identificata come “AMD Radeon RX 6300 XT” (nome non confermato ufficialmente), rappresenta un esempio concreto di hardware progettato ma poi cancellato prima della commercializzazione.

Una GPU progettata, ma mai distribuita

Secondo le informazioni emerse, la scheda monta una singola ventola di raffreddamento, design tipico delle GPU entry-level, e utilizza una configurazione con 6 GB di memoria video GDDR6, con interfaccia a 96 bit. Il PCB presenta l’identificativo AMD C978, che corrisponderebbe a un progetto hardware mai formalmente annunciato dall’azienda.

Nonostante l’esistenza del prototipo, AMD non ha mai incluso questo modello nella propria lineup ufficiale, e la GPU non è mai apparsa su siti di vendita al dettaglio, né nei canali di distribuzione. Si ipotizza che il progetto sia stato abbandonato per motivi strategici o di posizionamento sul mercato, forse per evitare sovrapposizioni con altre schede della serie RX 6000.

La scheda visibile nelle immagini condivise mostra un design semplice, adatto a sistemi compatti o PC da ufficio, ma senza dettagli tecnici completi. L’uso di 6 GB di VRAM e bus da 96 bit suggerisce una GPU pensata per il segmento entry-level o OEM, dove costi e consumi contenuti sono prioritari. Tuttavia, l’assenza di un lancio ufficiale lascia aperti molti interrogativi sulle reali capacità del prodotto.

L’architettura RDNA 2, introdotta nel 2020, è stata ampiamente utilizzata nelle serie RX 6000, ma modelli come quello trapelato non sono mai stati documentati pubblicamente nei comunicati AMD. L’apparizione sui social sembra provenire da canali interni o fornitori, che avrebbero avuto accesso a lotti di prova o sample destinati al testing.

Il settore delle schede video è noto per la presenza di prototipi non commercializzati, spesso progettati per colmare vuoti nella gamma prodotti o rispondere a richieste specifiche del mercato OEM. In molti casi, questi modelli vengono scartati prima del lancio, per ragioni legate a margini di profitto, cambi di strategia o introduzione di nuove generazioni.

La GPU in questione potrebbe essere stata destinata a partner commerciali o a test interni, ma mai convertita in un prodotto finale destinato ai consumatori. La sua emersione oggi serve a ricordare quanto siano complesse le decisioni di lancio nel mercato hardware, dove anche modelli completamente funzionanti possono essere accantonati.

La comparsa online della presunta Radeon RX 6300 XT con 6 GB di GDDR6 mette in luce un segmento del lavoro di AMD raramente visibile al pubblico: quello delle schede progettate ma mai commercializzate. Anche se non verrà mai distribuita nei negozi, questa GPU rappresenta un tassello nella strategia di sviluppo che accompagna ogni generazione di prodotti grafici.