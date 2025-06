ROG Xbox Ally: finiti sul web il periodo di lancio e il prezzo

Uno dei prodotti attesi nel corso di quest’anno sicuramente sarà la prossima console portatile da gioco nata dalla collaborazione tra Asus e Microsoft stiamo parlando di Rog Xbox Ally, un prodotto che sicuramente conquisterà tantissimi utenti dal momento che unirà la potenza e la qualità dei prodotti Asus alla possibilità di giocare tramite cloud all’interno dell’ecosistema Microsoft, elementi che funzionano davvero benissimo e che fusi assieme potrebbero rappresentare una vera e propria scelta vincente per entrambe le società.

I leaks su quando arriva

Ovviamente la console in questione è diventata un prodotto attesissimo nel momento che potrebbe rivoluzionare il concetto di console pc portatile da gioco, non appena il prodotto in questione è stato ufficializzato ovviamente le voci di corridoio hanno iniziato a circolare in tantissime e oggi vi riportiamo quelle che potrebbero annunciare il periodo di arrivo del prodotto in questione e anche il suo prezzo di lancio.

Secondo un utente Reddit le due società potrebbero lanciare il prodotto in questione, aprendo i pre ordini verso la fine di agosto e iniziando le spedizioni sul mercato verso il mese di ottobre, ovviamente si tratta di informazioni che potrebbero anche non rivelarsi corrette, sebbene siano perfettamente in linea con la strategia annunciata da Microsoft di lanciare il proprio prodotto portatile prima della finestra natalizia.

Per quanto riguarda invece la questione legata al prezzo, le due console dovrebbero organizzarsi così, la versione bianca della console dovrebbe costare 599 euro, mentre quella nera raggiungerebbe gli 899 euro.

Ricordiamo infatti che la differenza di colore non rappresenta una semplice differenza cromatica bensì anche una differenza di potenza, la versione nera infatti dovrebbe garantire delle prestazioni decisamente maggiori rispetto alla controparte bianca.

Ovviamente i prezzi annunciati potrebbero subire delle variazioni ancora prima dell’arrivo del prodotto in questione a causa della particolare situazione politica legata ai dazi commerciali che l’America intende imporre sul mercato.