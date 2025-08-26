ChatGPT: le funzioni che probabilmente nessuno conosce

Utilizzare giornalmente chatGPT per generare immagini, riassumere testi o semplicemente per risolvere dubbi non significa conoscere alla perfezione il chatbot di OpenAI. Molte volte si decide di sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale al fine di semplificare la routine ma spesso capita di perdersi qualcosa. L’obiettivo di OpenAI, così come di altre aziende, è sempre quello di ottimizzare i servizi al fine di offrire esperienze d’uso ottimizzate.

Proprio per questo motivo, gli aggiornamenti apportati a ChatGPT da parte dell’azienda sono sempre numerosi e tutti studiati nei minimi dettagli per consentire a chiunque di sfruttarlo al meglio. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni e curiosità su come poter utilizzare al meglio il chatbot.

ChatGPT: non sempre viene utilizzato nel migliore dei modi

Accedere alle funzionalità di ChatGPT è ormai una pratica comune a milioni di utenti. Utenti che trovano in ChatGPT un punto di riferimento per portare a termine compiti e progetti di diverso genere. Ma quante volte sarà capitato di ottenere risultati non del tutto perfetti, non utilizzando specifiche funzioni?

Per evitare ciò non mancano alcune soluzioni. Ecco perché oggi vogliamo parlare di alcune funzioni che molto spesso non vengono scoperte in fase di utilizzo. Tra le tante novità presenti nel chatbot c’è ChatGPT Agent, soluzione che consente creare un ambiente PC virtuale automatizzando alcune operazioni online. Oltre a ciò, è presente anche una funzione che integra l’AI in Gmail per gli utenti ChatGPT Pro. Secondo quanto diffuso, nei prossimi giorni la novità sarà disponibile anche per Plus, Team, Enterprise ed Edu.

Infine, per ottimizzare l’esperienza d’uso, OpenAI ha pensato anche a una funzionalità che consente di ottenere informazioni in tempo reale. Si tratta dell’innovativa modalità Vision che consente di visualizzare con la propria fotocamera anche oggetti che si stanno osservando in tempo reale. Tutto ciò non fa altro che ottimizzare il chatbot di OpenAI.