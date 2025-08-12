Gemini adotta i colori di Google: nuovo look per l’interfaccia ufficiale

Dopo aver rinnovato a inizio luglio l’icona di Gemini, Google completa un altro passo nel restyling visivo della sua intelligenza artificiale. La storica palette viola-blu lascia il posto a un gradiente che unisce i quattro colori del marchio di Mountain View: blu, rosso, giallo e verde. Un cambiamento che rende l’esperienza più coerente con il nuovo codice visivo adottato dall’azienda.

L’effetto è visibile soprattutto attorno alla pillola della ricerca, che ora si illumina con il nuovo bagliore quando viene richiamata. Per visualizzarla è possibile utilizzare la gesture di scorrimento dagli angoli inferiori del display o, se impostata, la pressione prolungata del tasto di accensione.

Aggiornamento disponibile nella versione stabile per Google Gemini

Il restyling è stato introdotto con la versione 16.30 dell’app Google, già distribuita sul canale stabile. All’apertura, l’animazione mostra i quattro colori di Google, con il blu che gradualmente prende il sopravvento fino a diventare il colore principale dell’indicatore circolare del microfono. Un dettaglio che segna il passaggio dalla precedente identità visiva a una più riconoscibile e legata al brand.

Nonostante il restyling sia quasi completo, l’icona del multitasking all’interno dell’interfaccia resta ancora quella precedente. Il motivo è tecnico: l’esperienza di Gemini è gestita direttamente dall’app Google, mentre l’app “Google Gemini” presente sul Play Store si occupa solo dell’icona nella schermata iniziale e dei widget associati.

Dietro queste scelte si nasconde chiaramente l’idea di Google di rendere quanto più uguali possibile le sue piattaforme, indipendentemente dall’ambito che vanno ad interessare. L’obiettivo è quello di portare l’intelligenza artificiale ad un livello sempre più alto non solo dal punto di vista della sua effettiva operatività, ma anche per quanto riguarda l’impatto estetico. Alcuni studi confermano infatti che sono tanti gli utenti che ancora oggi si fanno trascinare dall’estetica di un’applicazione o di una qualsiasi soluzione legata al mondo del web.