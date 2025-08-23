Honor Magic 8 Mini: i primi dettagli sono stati svelati

Mentre cresce l’attesa per la serie Honor Magic 8, in arrivo sul mercato nell’autunno 2025, emergono le prime indiscrezioni su una variante compatta. L’Honor Magic 8 Mini. A diffondere le informazioni è il noto leaker Digital Chat Station, spesso affidabile in ambito mobile. Il dispositivo, a differenza dei fratelli maggiori previsti per ottobre, non debutterà a stretto giro. La finestra di lancio indicata sarebbe infatti spostata alla prima metà del 2026, anche se non ci sono ancora date precise.
L’azienda al contrattacco: oltre al Honor Magic 8 Mini potrebbe arrivare un chip Dimensity 8500
Secondo quanto trapelato, l’Honor Magic 8 Mini sarà dotato di un pannello OLED da 6,3 pollici. Un dettaglio che conferma la volontà di proporre un modello dalle dimensioni contenute, ma senza compromessi sul piano visivo. A differenziarlo ulteriormente sarà la scelta del processore. Invece dello Snapdragon 8 Elite 2 previsto sui modelli Magic 8 e 8 Pro, il Mini monterà il MediaTek Dimensity 9500, attualmente tra i chip più potenti offerti dall’azienda taiwanese. Il prototipo in test viene descritto come estremamente sottile, nonostante ospiti una batteria capiente, di cui però non si conosce ancora la capacità precisa.
Queste anticipazioni confermano una strategia aggressiva da parte di Honor, che vuole consolidare la sua posizione nel mercato premium Android. Oltre alla linea Magic 8, e al Mini in sviluppo, Digital Chat Station fa riferimento anche a un altro modello in arrivo: un dispositivo dotato del chip Dimensity 8500 e di una batteria da ben 10.000 mAh. Potrebbe trattarsi del successore della serie Power, pensata per un’utenza più orientata all’autonomia estrema.
Intanto, l’appuntamento più vicino è stato fissato per giovedì 21 agosto, quando è stato presentato in Cina l’Honor Magic V Flip 2. Il pieghevole a conchiglia promette bene, grazie al chip Snapdragon 8 Gen 3 e una batteria da 5.500 mAh, con ricarica rapida sia cablata (80 W) che wireless (50 W), stabilendo nuovi standard per questa categoria.
Con un’offerta che copre flagship, varianti compatte e pieghevoli di nuova generazione, Honor punta a soddisfare ogni fascia di pubblico, mantenendo al centro potenza e innovazione.