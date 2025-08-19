Honor Magic V5 conquista il Guinness dei Primati sollevando 104 kg

I pieghevoli sono spesso percepiti come dispositivi delicati, ma Honor ha deciso di ribaltare questa idea con il nuovo Magic V5, che arriverà in Europa il 28 agosto. In occasione di un evento a Dubai, lo smartphone ha conquistato un Guinness World Record davvero insolito: è riuscito a sollevare 104 chilogrammi, entrando nella storia come il pieghevole più resistente mai certificato.

La prova è stata spettacolare. Alla cerniera del Magic V5 è stata fissata una cinghia di stoffa che ha sostenuto un frigorifero da 84 kg e 20 kg di piatti zavorrati. Un test ufficialmente validato dal Guinness, che ha riconosciuto la prestazione come “peso più pesante sollevato da uno smartphone pieghevole sospeso”.

Il segreto della cerniera Super Steel

Il merito di questo risultato va attribuito alla nuova Honor Super Steel Hinge, la cerniera rinforzata progettata per garantire solidità senza sacrificare l’eleganza. Secondo l’azienda, il meccanismo resiste fino a 500.000 piegature mantenendo la stessa fluidità di utilizzo. Una caratteristica che sposta l’asticella in un settore spesso criticato per la scarsa durata dei componenti interni.

Il Magic V5, oltre alla resistenza, vanta anche un design ultrasottile: lo spessore da chiuso è di soli 8,8 mm, dettaglio che lo posiziona tra i foldable più raffinati sul mercato. L’equilibrio tra robustezza e leggerezza rappresenta uno degli aspetti più sorprendenti di questo modello, capace di dimostrare che estetica e solidità possono convivere.

Un nuovo standard per il mercato dei foldable

Non è la prima volta che i pieghevoli vengono sottoposti a test di resistenza: il Galaxy Z Fold7, ad esempio, è stato elogiato per la sua affidabilità nelle prove indipendenti. Ma con il record del Magic V5, Honor ha alzato ulteriormente l’asticella, trasformando una dimostrazione tecnica in un messaggio chiaro: i pieghevoli non sono più sinonimo di fragilità.

Il Guinness conquistato non rappresenta soltanto una trovata di marketing, ma un segnale concreto dell’evoluzione di questa categoria, pronta a sfidare i pregiudizi e a conquistare maggiore fiducia da parte degli utenti.