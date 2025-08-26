Google Foto: grazie all’AI editing avviene anche a voce

L’universo Google sembra essere in pieno fermento. Appena qualche giorno fa, l’azienda di Mountain View ha presentato i suoi nuovi Pixel 10. Ma le novità non si sono fermate qui. Oltre al design aggiornato e alle specifiche tecniche migliorate, Google ha presentato anche una serie di strumenti. I quali sono basati sull’intelligenza artificiale. Quest’ultimi sono stati pensati per trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con le proprie foto. A tal proposito, su Google Foto è stato introdotto l’editing conversazionale. Con tale strumento, invece di navigare tra menu e impostazioni, basta comunicare a Gemini cosa si desidera modificare. L’AI di Google interpreta le richieste e applica le modifiche richieste in tempo reale. E non è tutto. La vera forza dell’editing conversazionale sta nella possibilità di perfezionare continuamente il risultato. Ogni intervento può essere affinato con nuovi comandi, permettendo all’utente di ottenere un risultato sempre più vicino alla propria visione.

Google Foto si aggiorna grazie all’intelligenza artificiale di Gemini

Accanto a tali novità, i Pixel 10 introducono anche funzioni pensate per garantire la trasparenza dei contenuti condivisi. Per la prima volta, infatti, l’app Fotocamera integra lo standard C2PA Content Credentials. Quest’ultimo registra informazioni dettagliate sul modo in cui una foto è stata scattata o modificata, sia con strumenti di intelligenza artificiale sia senza. In tal modo, chi guarda un’immagine può capire con precisione quali interventi sono stati applicati. Anche Google Foto riceverà il supporto alle credenziali C2PA, offrendo agli utenti la possibilità di esplorare tutte le informazioni relative a ciascuna immagine.

Al momento, tali funzionalità saranno disponibili solo per i Pixel 10. Ma Google ha annunciato che verranno gradualmente estese a tutti i dispositivi Android e iOS. Le novità presentate combinano la potenza dell’intelligenza artificiale con strumenti di verifica e trasparenza. Elementi che creano un’esperienza fotografica più intuitiva, creativa e sicura. Capace di avvicinare ogni utente al controllo totale sulle proprie immagini.