OnePlus 15: tra le indiscrezioni un display a 165 Hz

OnePlus si prepara a fare un passo importante con il suo prossimo smartphone di punta. Si tratta del nuovo OnePlus 15. L’obiettivo dell’azienda è tornare a farsi notare e sorprendere sia i fan di lunga data che chi osserva il settore con interesse. La novità più chiacchierata, secondo i recenti leak, riguarda il display. Quest’ultimo potrebbe arrivare a una frequenza di aggiornamento di 165 Hz. A rivelarlo è stato Digital Chat Station, leaker affidabile e molto seguito nel panorama tech.

OnePlus 15: cosa suggeriscono le ultime indiscrezioni?

Stando a quanto riportato su Weibo, il nuovo smartphone sarebbe il modello scelto per inaugurare tale tecnologia e fissarla come standard per i futuri dispositivi del brand. Si tratterebbe del primo vero salto in avanti nella frequenza di aggiornamento dai tempi del OnePlus 8 Pro del 2020. Da allora, la soglia massima per OnePlus era rimasta invariata.

Il design del nuovo modello dovrebbe rimanere elegante e raffinato. L’estetica sarà probabilmente valorizzata da una nuova colorazione nera lucida, chiamata Moon Rock Black. Riguardo l’estetica, in passato, il leaker aveva già parlato dello smartphone. In tale occasione, ne aveva sottolineato la sottigliezza, le cornici uniformi e l’uso di materiali premium. Anche la sensazione al tatto dovrebbe trasmettere un valore superiore, e si spera che questa cura nei dettagli venga mantenuta nella produzione di massa.

Tra le altre conferme ci sono una cover magnetica color arenaria e il processore Snapdragon 8 Elite 2. E non è tutto. Il post di Digital Chat Station parla di un nuovo motore prestazionale capace di gestire giochi a 165 FPS nativi.

Il lancio del OnePlus 15 è previsto prima in Cina e successivamente nel resto del mondo, entro la fine dell’anno. Se tutte le anticipazioni si riveleranno corrette, lo smartphone potrebbe segnare non solo un progresso tecnico importante, ma anche il ritorno di OnePlus al centro dell’attenzione. Con un dispositivo capace di generare nuovo hype.