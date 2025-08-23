Google Traduttore ora cambia: ecco tantissima AI e un’interfaccia più pratica

Google Traduttore sta cambiando e questa volta diventerà molto di più che un semplice traduttore, come è possibile vedere all’interno dell’ultima versione lanciata, la 9.15.114. Questa introduce funzioni pensate per arricchire l’esperienza d’uso e trasformare l’app in un vero alleato per chi studia o viaggia.

Un’interfaccia più semplice e intuitiva

Il restyling punta innanzitutto sull’organizzazione dei comandi. L’icona della fotocamera, utile per tradurre testi inquadrati, è stata spostata al centro della barra inferiore, rendendola più accessibile. Il microfono, invece, compare direttamente dentro la casella di scrittura, affiancato ai tasti per incollare testi o scrivere a mano. Una scelta che rende l’app più ordinata e adatta anche a chi la utilizza con una sola mano.

Nuove funzioni per l’apprendimento e i dialoghi

La vera novità è “Practice”, una sezione che richiama le app di apprendimento linguistico. Qui l’utente potrà esercitarsi con attività quotidiane, trasformando Traduttore in un compagno di studio oltre che in un supporto per la comunicazione. A questo si aggiunge un miglioramento della modalità Conversazione, pensata per rendere più fluido il dialogo tra persone che parlano lingue diverse, riducendo le traduzioni lente o spezzettate che spesso complicano l’interazione.

Traduzioni veloci o più accurate grazie all’AI

Il passo forse più importante riguarda la possibilità di scegliere il modello di traduzione. Con il nuovo selettore, sarà possibile optare per la modalità Fast, rapida e leggera, ideale quando serve capire al volo un cartello o un menu, oppure per la modalità Advanced, che sfrutta l’intelligenza artificiale di Gemini per fornire testi più accurati e sensibili al contesto. Al momento questa opzione avanzata è disponibile solo per alcune coppie linguistiche, come inglese–spagnolo e inglese–francese, ma è probabile che venga ampliata in futuro.

Questa distinzione tra velocità e precisione rientra in una tendenza più ampia nel settore tecnologico, dove gli strumenti AI diventano sempre più modulabili in base alle esigenze. L’obiettivo è dare agli utenti un controllo maggiore sull’esperienza, rendendo Google Traduttore più flessibile e vicino alle necessità quotidiane.