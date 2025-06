PosteMobile, la nuova offerta Creami Extra WOW 50 distrugge Kena: costa 5,99€

Tra le offerte attualmente disponibili nel mercato della telefonia mobile in Italia spiccano soprattutto quelle di PosteMobile, è proprio questo il provider perfetto per chi vuole ora una soluzione chiara ed economica rivolta a una vasta platea di utenti. Si chiama Creami Extra WOW 50 ed è un piano pensato per chi cerca minuti illimitati, SMS senza limiti e una quantità di giga sufficiente per un uso quotidiano, il tutto a un prezzo mensile contenuto. Soluzioni del genere non arrivano tutti i giorni ed è per questo che bisogna prenderle al volo.

Tutti i dettagli dell’offerta Creami Extra WOW 50

L’offerta include minuti e SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 50 giga in 4G+, con velocità di navigazione che può arrivare fino a 300 Mbps. Il costo mensile è pari a 5,99€, senza vincoli o costi nascosti. Si tratta di un piano adatto sia a chi naviga moderatamente sia a chi utilizza lo smartphone per streaming, social e app di messaggistica.

L’offerta è disponibile per tutti, indipendentemente dall’operatore di provenienza, e può essere attivata in tre modalità diverse: online dal sito ufficiale, presso un ufficio Poste Italiane o tramite contatto telefonico con un operatore. Questo rende l’adesione estremamente semplice anche per chi preferisce un’assistenza diretta.

Attivazione una tantum e SIM inclusa

Per sottoscrivere il piano è previsto un costo iniziale di 10€, che comprende anche la SIM. Non sono previsti costi di spedizione aggiuntivi né spese ricorrenti diverse dal canone mensile.

Con Creami Extra WOW 50, PosteMobile conferma la propria attenzione alle esigenze di chi cerca offerte stabili, convenienti e trasparenti, appoggiandosi a una rete consolidata e offrendo un’assistenza capillare grazie alla presenza fisica degli uffici postali su tutto il territorio. Una proposta semplice ma completa, pensata per chi vuole spendere poco senza rinunciare alla qualità. Non ci sono dubbi: ancora una volta PosteMobile offrirà il meglio agli utenti.