WhatsApp potenzia la protezione alle truffe con strumenti IA

WhatsApp sta prendendo una posizione molto importante e dura nei confronti delle truffe online.

Da un po’ di tempo ormai WhatsApp, come tutte le applicazioni per la messaggistica istantanea, sono diventati dei tramiti importanti che i cyber criminali sfruttano per effettuare dei tentativi di truffa.

I motivi per cui queste applicazioni sono così utilizzate per le truffe è che spesso vantano molti utenti, ad esempio WhatsApp a circa 2 miliardi di utenti attivi in tutto il mondo, per cui i criminali possono avere accesso a molte potenziali vittime. Inoltre i messaggi che arrivano su queste piattaforme sono immediati e difficilmente non vengono letti da parte degli utenti.

Le varietà di truffe che si possono utilizzare tramite WhatsApp sono diverse, ma le più famose sono sicuramente le truffe familiari, romantiche o sentimentali che sfruttano le debolezze della gente, la finta vincita di premi, la possibilità di partecipare a degli investimenti (ovviamente falsi) e probabilmente la più utilizzata, la tecnica del phishing, che prevede l’invio di link infetti.

WhatsApp: grazie all’AI eliminati 6,8 milioni di account sospetti

Negli ultimi tempi, WhatsApp sta impiegando delle risorse importanti per tentare di risolvere il problema delle truffe.

L’applicazione di Meta, infatti ha sempre avuto un’attenzione particolare per quanto riguarda la privacy e la sicurezza degli utenti, e dunque, sta intervenendo in prima linea per arginare il problema.

Negli ultimi tempi, anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale, WhatsApp è riuscito a bloccare 6,8 milioni di account sospetti.

La riuscita di quest’operazione è avvenuta anche grazie alla collaborazione con OpenAI.

Inoltre, per contrastare questa piaga che sta affliggendo gli utenti, WhatsApp sta utilizzando degli strumenti basati sull’intelligenza artificiale, che permettono di identificare i tentativi di frode ricorrenti, ed effettuare un’analisi del linguaggio.

WhatsApp infatti, d’ora in poi, inviterà gli utenti a pensarci molto bene prima di rispondere a un messaggio da parte di uno sconosciuto, e avviserà gli utenti quando un contatto non presente in rubrica li aggiungerà in dei gruppi.