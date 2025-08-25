NewsOperatori TelefoniciOperatori VirtualiVodafone

Vodafone vs CoopVoce: due strategie diverse fino a 250 GB al mese

Le offerte Vodafone e i vantaggi del 5G sono indubbie, ma CoopVoce non si tira indietro neanche stavolta.

scritto da Felice Galluccio
CoopVoce vs Vodafone

Vodafone ha da tempo scelto di posizionarsi tra gli operatori più attivi sul fronte del 5G. La proposta più competitiva è la Vodafone 6,99 5G, che mette a disposizione 100 giga in 5G, minuti e SMS illimitati, pensata per attrarre clienti in uscita da Iliad e virtuali. Un’altra opzione è la Vodafone 11,99 5G, rivolta a chi proviene da TIM, WindTre, Kena o Very Mobile. Qui si parte con 100 giga in 5G ma, con l’attivazione di SmartPay, i giga mensili diventano 150. Infine c’è la Family+ 5G, dedicata a chi ha già la rete fissa Vodafone in casa: include chiamate e SMS illimitati e navigazione senza limiti, una delle poche tariffe truly unlimited sul mercato.

CoopVoce EVO 250, la proposta del virtuale

CoopVoce punta invece su semplicità e convenienza con la EVO 250. Al prezzo di 9,90€ mensili offre minuti illimitati, 1000 SMS e 250 giga in 4G. L’attivazione è gratuita e, con l’opzione Rinnovo Facile, è previsto anche un bonus di 20€ da utilizzare come credito residuo. CoopVoce, pur non offrendo il 5G, si posiziona su un target chiaro: utenti che cercano una tariffa completa, stabile e senza costi extra nascosti. Questa è la peculiarità del provi del virtuale che infatti ha negli utenti i principali testimoni della sua costanza nel proporre offerte senza sorprese improvvise.

Approccio premium contro convenienza lineare

Da una parte Vodafone che punta sul 5G e su offerte calibrate in base alla provenienza degli utenti, dall’altra CoopVoce che propone un’unica tariffa generosa e semplice. Chi cerca una rete veloce e illimitata trova in Vodafone soluzioni avanzate, mentre chi vuole chiarezza e tanti giga senza sorprese trova nella EVO 250 un’opzione solida. Due mondi diversi, con filosofie opposte che rispecchiano la differenza tra un grande operatore tradizionale e un virtuale focalizzato sul prezzo. Non resta altro che scegliere quello che fa più al vostro caso, avete ancora tanto tempo a disposizione.

Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!