Microsoft: bug risolto per gli aggiornamenti a Windows 11

Più persone si sono ritrovate nei guai dopo l’arrivo dell’ultimo aggiornamento introdotto con il solito Patch Tuesday di Microsoft. Stando a quanto riportato infatti le segnalazioni hanno inondato la società di Redmond, che si è ritrovata di fronte ad un bug davvero serio. Più utenti hanno riferito di una problematica tale da bloccare l’aggiornamento da Windows 10 a Windows 11 ma non solo. Qualcuno infatti si è ritrovato ad avere problemi anche ad aggiornare il suo computer con a bordo Windows Server. Secondo quanto riportato, il codice era il seguente: 0x8007007F. Quest’errore bloccava il processo di upgrade, rendendo di fatto impossibile completare l’installazione.

Ad essere interessati da tutto questo erano i sistemi con Windows 10 1809 ma non solo. Anche gli utenti con le versioni 21H2 e 22H2 che tentavano di passare a Windows 11 nelle versioni 22H2 e 23H2, si ritrovavano nei guai. Fortunatamente però tutto sembrerebbe essere rientrato, almeno secondo quanto riportato in queste ore.

La correzione e i tempi di comunicazione

Secondo quanto riportato nella sezione Windows Release Health, Microsoft ha risolto il bug il 15 agosto 2025, pochi giorni dopo la sua comparsa. La chiusura ufficiale della segnalazione è però arrivata soltanto il 18 agosto, con un ritardo che ha lasciato perplessità sulla gestione della comunicazione. Al di là dello scarto temporale, oggi gli aggiornamenti risultano nuovamente funzionanti e gli utenti non dovrebbero più incontrare l’errore.

È importante sottolineare che le versioni più recenti, come Windows 11 24H2 e Windows Server 2025, non sono mai state interessate dal problema. Anzi, Microsoft le indica come le release più stabili e affidabili mai distribuite, un dettaglio che rientra nella strategia dell’azienda di spingere verso le edizioni più aggiornate.

La vicenda conferma come, anche in piena estate, la gestione delle patch possa riservare complicazioni, ma allo stesso tempo evidenzia la rapidità con cui il team di Redmond ha corretto un bug che rischiava di bloccare migliaia di aggiornamenti aziendali.