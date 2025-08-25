Qualcomm: ufficiali i chip per indossabili con supporto satellitare

Qualcomm Technologies ha scelto di presentare al mondo le sue nuove novità per dispositivi indossabili. Si tratta dei nuovi Snapdragon W5+ Gen 2 e W5 Gen 2. Dietro a tale annuncio c’è una novità che potrebbe cambiare per sempre l’idea di smartwatch: la connettività satellitare integrata. Grazie alla collaborazione con Skylo e alla sua rete NB-NTN, i prossimi wearable saranno in grado di inviare e ricevere messaggi di emergenza bidirezionali direttamente dal polso. Ciò persino in luoghi remoti dove le reti cellulari non arrivano.

Qualcomm presenta i nuovi Snapdragon W5+ Gen 2 e W5 Gen 2

Realizzati con processo produttivo a 4 nanometri, i chip portano miglioramenti tangibili riguardo prestazioni ed efficienza. La versione W5+ Gen 2 integra un co-processore a basso consumo, mentre la W5 Gen 2 ne è priva. Ma entrambe beneficiano di ottimizzazioni pensate per rendere gli smartwatch più potenti e sottili. La tecnologia Location Machine Learning 3.0 promette una precisione GPS superiore del 50% rispetto alla generazione precedente. Mentre il nuovo front-end radiofrequenza riduce del 20% le dimensioni complessive e l’assorbimento energetico. Aprendo la strada a design più eleganti e batterie più durature.

Il primo banco di prova sarà il Pixel Watch 4. Il Senior Director di Google Wearables, Sandeep Waraich, ha dichiarato che la presenza del chip Snapdragon W5 Gen 2, insieme a Wear OS 6, offriranno una combinazione di prestazioni, efficienza e funzionalità che potrebbero fare la differenza. Non meno entusiasti sono Dino Bekis di Qualcomm e Tarun Gupta di Skylo. Entrambi hanno parlato di un cambiamento radicale nel modo in cui si percepisce la connettività dei dispositivi indossabili. I quali diventano così strumenti di comunicazione e sicurezza universale. Il tutto senza sacrificare la durata della batteria.

È evidente che il settore degli smartwatch sta per arricchirsi con una novità importante per la comunicazione e la sicurezza. Nel frattempo, il settore attende ora di scoprire chi sarà il prossimo ad adottare tale tecnologia.