Boston Dynamics e Toyota spingono Atlas oltre le acrobazie

Boston Dynamics e il Toyota Research Institute hanno deciso di fare squadra per spingere un po’ più in là i limiti della robotica umanoide. Protagonista, ancora una volta, è Atlas, il robot che negli anni scorsi aveva già fatto parlare di sé per i salti, le capriole e quei movimenti che sembravano usciti da un videogioco. Oggi torna in scena con una nuova veste: non più solo acrobazie spettacolari, ma capacità di manipolazione raffinate, grazie ai Large Behavior Models (LBM).

Atlas osserva, impara e reagisce: la robotica entra in un’altra dimensione

Dietro questo nome un po’ tecnico si nasconde un’idea semplice ma rivoluzionaria: insegnare a un robot a muoversi, osservare e interagire con il mondo in modo coordinato, senza che ogni azione debba essere programmata riga per riga. Atlas, per esempio, può imparare osservando un essere umano che lo guida attraverso visori VR e controller, e trasformare queste dimostrazioni in strategie riutilizzabili da solo. È un po’ come se facesse tesoro delle esperienze ricevute e le usasse in modo creativo.

Uno degli scenari più affascinanti è il cosiddetto “Spot Workshop”, dove Atlas si muove in una sequenza di azioni complesse: prende pezzi di altri robot Spot, li piega, li sistema sugli scaffali, riempie contenitori e scarica un carrello pieno di componenti. Non segue uno script rigido, ma interpreta comandi in linguaggio naturale e li traduce in movimenti armonici dell’intero corpo. Vederlo all’opera è quasi straniante: un robot che sembra davvero “capire” cosa gli viene chiesto.

La vera svolta, però, arriva quando le cose non vanno come previsto. Se un oggetto cade o un coperchio si chiude di colpo, Atlas non si blocca ma reagisce, correggendo il gesto in autonomia. Fino a pochi anni fa, per ottenere lo stesso risultato servivano settimane di programmazione. Oggi basta aggiungere qualche nuovo esempio all’addestramento.

E non si tratta solo di oggetti rigidi: Atlas piega panni, annoda corde, solleva pneumatici pesanti. Compiti che, per la robotica classica, erano quasi un incubo. In più, riesce a farlo con una velocità sorprendente, persino doppia rispetto ai tempi di addestramento.

Insomma, Boston Dynamics e Toyota vedono in queste tecniche la strada per trasformare i robot: da specialisti limitati a pochi compiti a veri e propri generalisti della manipolazione, pronti ad affrontare la complessità del mondo reale.