Le migliori VPN per viaggiare in sicurezza in estate, eccone alcune

Durante l’estate si usano spesso reti Wi-Fi pubbliche: hotel, bar, aeroporti, stabilimenti balneari. Questo espone a rischi legati a privacy e sicurezza, i quali potrebbero tramutarsi in problematiche davvero difficili da risolvere anche per i più esperti nel settore. Una VPN affidabile consente agli utenti di avere con sé uno strumento super utile. Con questo si può infatti crittografare la connessione e navigare senza preoccupazioni ovunque ci si ritrovi. Se prima era più complicato utilizzare soluzioni di questo tipo, ad oggi è alla portata di tutti.

Navigazione sicura su reti aperte con VPN

Molte persone ancora oggi si chiedono cosa sia una VPN, e la domanda trova presto risposta. Una VPN crea un tunnel cifrato tra il dispositivo e internet, impedendo che terzi possano intercettare i dati. È utile per accedere a servizi bancari, social, email o app sensibili anche da reti non protette. In questo modo si riduce al minimo ogni probabilità di inganno o di violazione della privacy.

Sbloccare contenuti con restrizioni geografiche

Molti servizi di streaming modificano il catalogo in base al Paese da cui ci si connette. Una VPN consente di cambiare posizione virtuale, permettendo l’accesso ai contenuti preferiti anche dall’estero. Potrete infatti navigare sul web come se vi trovaste da casa vostra anche a migliaia di chilometri di distanza e viceversa.

Compatibilità multi-dispositivo, le VPN sono super versatili

Le VPN migliori offrono app per smartphone, tablet e computer. Alcune supportano anche smart TV e router portatili, proteggendo tutta la rete con un solo account.

Costi e velocità delle VPN migliori

Esistono VPN gratuite, ma spesso con limitazioni. Le versioni a pagamento (come NordVPN, Surfshark, ExpressVPN) offrono maggiore velocità, zero limiti di traffico e server ottimizzati. È consigliabile attivarle già prima della partenza.

Navigare in sicurezza, anche sotto il sole, è un’abitudine da non trascurare. Non esitate a scaricare applicazioni VPN che possano servirvi soprattutto in questi giorni d’estate.