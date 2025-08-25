LG punta a migliorare la qualità dell’aria in casa

LG Electronics sta ridefinendo il modo in cui si pensa all’aria che si respira dentro spazi chiusi. In un mondo in cui i cambiamenti climatici stanno alterando la qualità dell’aria, l’azienda ha scelto di investire nella ricerca scientifica. Ciò collaborando con esperti e istituti di alto livello. Recentemente, l’Air Science Research Institute di LG, insieme alla Korean Society for Indoor Environment, ha organizzato un incontro presso il Severance Building della Yonsei University di Seul. L’obiettivo era approfondire le minacce invisibili che si nascondono nell’aria interna. In tale occasione, si sono riuniti professori e ricercatori di vari ambiti. Tutti concordi su un punto fondamentale: l’inquinamento indoor non è più un fenomeno marginale. Al contrario, con il progressivo riscaldamento globale e i cambiamenti nell’atmosfera, l’aria che circola in abitazioni, scuole e asili può diventare un fattore di rischio concreto per la salute.

LG è a lavoro per migliorare l’aria nei luoghi chiusi

Gli studi presentati hanno offerto una panoramica dettagliata degli ambienti più vulnerabili. Sottolineando quanto sia urgente sviluppare sistemi e strategie in grado di ridurre l’esposizione a tali sostanze nocive. A tal proposito, LG ha mostrato come tali ricerche possano tradursi in prodotti reali e innovativi. Dal 2018, con l’istituzione dell’Air Science Research Institute, l’azienda ha lavorato allo sviluppo di tecnologie capaci di purificare, deodorare e sterilizzare l’aria.

A tal proposito, LG ha introdotto il nuovo Puri Deodorizing and Purifying M Filter. Realizzato con materiali innovativi come il Metal Organic Framework (MOF). La sua struttura microporosa aumenta del 40% la capacità di assorbire gas e odori rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, l’azienda ha lavorato anche ad un sensore basato sull’intelligenza artificiale. Il quale è in grado di riconoscere gas nocivi come formaldeide, ammoniaca o vapori da cucina, e di adattare automaticamente il funzionamento del purificatore in base alla qualità dell’aria rilevata. Il dispositivo ha superato i test della Korea Standards Association, confermandone precisione e affidabilità.