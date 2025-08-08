Prova Surfshark VPN gratis: naviga in sicurezza e sblocca contenuti illimitati

Surfshark, azienda di cybersicurezza che sviluppa soluzioni di privacy e sicurezza digitali pensate per le persone, impegnandosi attivamente contro le minacce online (anche con la collaborazione con organizzazioni non governative e no-profit), offre una vasta gamma di prodotti a cui gli utenti possono accedere per riuscire a navigare in sicurezza, accedendo nel contempo a tutti i contenuti presenti in rete.

A cosa serve

Con un’app unica che include VPN premium, motore di ricerca privato, sistema di allerta per violazioni dei dati, antivirus e uno strumento per creare un’identità online alternativa, Surfshark One rende la protezione online semplice e accessibile. Surfshark offre anche un servizio che aiuta gli utenti a rimuovere i propri dati personali dal mercato. Il pacchetto include una gamma completa di funzioni: in primis la VPN, che vi permette di criptare la connessione cambiando indirizzo IP e proteggendo i vostri dati, passando poi per l’antivirus, utile per individuare e rimuovere virus e malware dal device (prevenendo il tracking dell’attività online) ed una serie di utility molto interessanti.

Con Surfsharker Alert l’utente riceve una notifica nell’eventualità in cui l’indirizzo email dovesse comparire in rete, monitorando la vulnerabilità delle password utilizzate e non solo. Surfshark Search è il motore di ricerca che vi permette di effettuare ricerche in rete senza banner, trackers o qualsivoglia altro elemento che potrebbe mettere a repentaglio la vostra sicurezza, offrendo inoltre l’opportunità di effettuare ricerche senza lasciare tracce. Alternative ID aiuta a mantenere la vostra email e nome privati, riducendo al minimo la possibilità di ricevere spam all’indirizzo registrato, mentre con Alternative Number si hanno gli stessi risultati, ma con il numero di telefono.

In ultimo parliamo di Incogni, una soluzione davvero completa e funzionale che vi aiuta ad obbligare le banche dati a rimuovere i vostri dati personali, nell’eventualità in cui li avessero raccolti senza il vostro consenso. Tutti questi sono i principali servizi che Surfshark mette a disposizione degli utenti, utilissimi per una navigazione sicura, protetta da attacchi di alcun tipo e spensierata.

Surfshark VPN: tutti i dettagli

Surfshark VPN è compatibile con tutti i sistemi operativi in commercio, con un solo abbonamento gli utenti possono proteggere un numero illimitato di dispositivi, supportando protocolli VPN WireGuard, OpenVPN e IKEv2, ed appoggiandosi alla crittografia AES-256-GCM (con WireGuard anche ChaCha20). Ogni server ha DNS privato e protezione da perdite IP, ricordando comunque che Surfshark è uno dei primi provider VPN ad aver aggiornato la propria infrastruttura a server RAM-only, che cancellano automaticamente ogni dato a ogni riavvio. I server disponibili sono oltre 3200, dislocati in 100 paesi nel mondo, così da riuscire ad accedere localizzati praticamente ovunque sulla Terra.

Innumerevoli sono le funzioni aggiuntive a cui è possibile accedere, come CleanWeb, Bypasser, Kill Switch, Dedicated IP, blocco popup dei cookie, pausa VPN, IP rotator (cambiare IP ogni 5-10 minuti senza disconnessione), NoBorders, Override GPS Location (inganna le app basate su GPS) e molto altro ancora.

I prezzi con 30 giorni di Soddisfatti o Rimborsati

Nell’affrontare il discorso prezzi è bene ricordare che per ogni abbonamento che sottoscriverete vale l’opzione 30 giorni Soddisfatti o Rimborsati, con la quale poter recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione, con restituzione della somma versata.

Gli utenti possono scegliere tra tre tipologie di abbonamenti: Surfshark Starter (con VPN e Alternative ID inclusi), al prezzo di 15,45 euro al mese, Surfshark One (con inclusi i suddetti servizi, ma anche Antivirus, Alert e Search), al prezzo di 17,95 euro al mese, per finire con Surfshark One+ (include tutto il resto con l’aggiunta di Incogni), al prezzo di 20,65 euro al mese. Il risparmio lo abbiamo nel momento in cui si sottoscrivono abbonamenti annuali, difatti è possibile ricevere 3 mesi gratis e godere di sconti incredibili: 79% su Surfshark Starter, pagherete 47,85 euro per i primi 15 mesi + IVA, 81% per Surfshark One, pagherete 50,85 euro + IVA per i primi 15 mesi, e 71% su Surfshark One+, con il quale pagherete 91,35 euro + IVA per i primi 15 mesi.

Volendo invece pensare sin da subito ad un abbonamento di 2 anni, ecco che il risparmio cresce ancora di più: 87% su Surfshark Starter per un investimento iniziale di 53,73€ + IVA per i primi 27 mesi, 86% su Surfshark One, per i primi 27 mesi si spendono 67,23 euro, per finire con l’81% di Surfshark One+, che porta ad una spesa iniziale di 107,73 euro + IVA per i primi 27 mesi. Per tutti i dettagli collegatevi subito al sito ufficiale.