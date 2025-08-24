Trasferire la eSIM da iPhone a Google Pixel 10 ora sarà più semplice

Con il lancio dei Pixel 10, Google ha deciso di puntare forte sull’eSIM, eliminando negli Stati Uniti il carrellino della SIM fisica. Una scelta che ha generato interesse e qualche dubbio, soprattutto per chi si trova a passare da un iPhone al nuovo smartphone di Mountain View. In questo contesto si inserisce una novità importante. Sembra infatti che Google e Apple stiano lavorando insieme per semplificare il trasferimento diretto della eSIM tra i due sistemi operativi.

Secondo quanto riportato da Android Authority, nei codici delle ultime versioni di Android 16 e iOS 26 sono state trovate tracce di questa funzionalità. L’idea alla base è quella di offrire un processo di migrazione rapido e bidirezionale. In questo modo sarà possibile trasferire una eSIM sia da iPhone a Pixel che nella direzione opposta. Una semplificazione notevole per chi cambia dispositivo senza dover passare dalle procedure più complesse dei singoli operatori telefonici.

Google Switch e iOS 26: così funzionerà il nuovo trasferimento eSIM

Le modalità varieranno leggermente in base al sistema di partenza. Nel caso degli iPhone, l’operazione avverrà direttamente dalle Impostazioni, nella sezione Generali, Trasferisci o ripristina iPhone. Su Pixel e, probabilmente, su altri smartphone Android, il trasferimento passerà invece attraverso l’app AndroidSwitch, sviluppata da Google e disponibile sul Play Store. L’app permetterà di completare la migrazione tramite un codice QR oppure stabilendo una connessione manuale tra i due dispositivi.

Per funzionare correttamente, l’iPhone dovrà essere aggiornato almeno a iOS 26, mentre sui Pixel basterà disporre di Android16 o versioni successive. Questa scelta evidenzia come l’obiettivo non sia solo agevolare chi acquista un Pixel 10, ma anche creare uno standard utilizzabile da altri produttori Android. Resta comunque da chiarire quanti modelli saranno effettivamente compatibili e se la funzione potrà estendersi a tutti i mercati.

Le domande non mancano, ma l’approccio adottato da Google lascia ben sperare. Se confermata, la funzione potrebbe ridurre drasticamente i tempi di attivazione di una nuova eSIM, trasformando quello che oggi è un passaggio tecnico spesso complicato in una procedura semplice e veloce.