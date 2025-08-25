Apple cambia l’Always On Display con iOS 26

Con l’arrivo della terza beta pubblica di iOS 26, Apple ha introdotto una modifica inaspettata che riguarda il funzionamento dell’Always On Display. La funzione, apparsa per la prima volta con iPhone 14 Pro, non era mai stata realmente aggiornata fino ad oggi. Nella nuova versione del sistema operativo, lo sfondo non viene più semplicemente attenuato ma appare sfocato di default, così da rendere più visibili orario e widget. Una decisione che rende lo schermo più leggibile, ma allo stesso tempo limita la possibilità di mostrare un’immagine personale, elemento che molti però apprezzavano.

IOS 26 consente un nuovo controllo nelle impostazioni

Il cambiamento è stato notato fin dalle prime versioni di prova e ha diviso gli utenti. Chi apprezza la praticità di uno schermo più chiaro trova la novità utile, mentre chi preferiva la propria foto come sfondo oscurato parla di un peggioramento. Non è la prima volta che Apple interviene in modo silenzioso su aspetti estetici del sistema, cercando di equilibrare funzionalità e coerenza visiva.

Apple però non ha reso la novità obbligatoria. Nelle impostazioni di iOS 26 è infatti disponibile un comando che consente di disattivare la sfocatura e tornare alla modalità precedente. La sezione dedicata è accessibile tramite Impostazioni, poi Schermo e luminosità ed infine Schermo sempre attivo. Essa consente di ripristinare la visualizzazione originale, con la foto personale visibile anche a schermo ridotto.

Fino d oggi l’Always On Display spegneva del tutto il display solo in alcune situazioni. Quando, ad esempio, l’iPhone era capovolto, coperto, collegato a CarPlay o utilizzato come Continuity Camera. Lo stesso avveniva in modalità risparmio energetico o durante il riposo notturno. Con iOS 26, Apple non ha modificato queste condizioni, ma ha preferito intervenire sullo stile dello sfondo. Una scelta che dimostra come l’azienda continui a cercare un equilibrio tra autonomia, leggibilità e personalizzazione. Saranno gli utenti a decidere se adottare l’effetto sfocato o restare fedeli alla tradizione.