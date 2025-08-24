Very Mobile conclude agosto con 200GB in 5G: ecco la super offerta per voi

Il gestore virtuale Very Mobile, che opera su rete WindTre, torna a farsi notare con una promozione dal prezzo contenuto e con caratteristiche pensate per soddisfare chi cerca tanti giga senza complicazioni. La nuova offerta conferma lo stile dell’operatore: semplicità, chiarezza e nessuna rimodulazione futura.

Cosa include l’offerta da 6,99€ al mese

Very Mobile ha scelto questa promo per dominare ad agosto e con un prezzo unico: la soluzione in questione infatti costa 6,99€ al mese per sempre e mette a disposizione 200 giga di traffico in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e SMS senza limiti. Siamo di fronte ad una nuova offerta mobile che risulta estremamente competitiva e, se messa a confronto con altri gestori, domina senza ombra di dubbio. Prezzo, contenuti e qualità di rete: non manca veramente nulla al suo interno.

Attivazione agevolata e modalità di accesso

Un ulteriore punto di forza è il contributo di attivazione ridotto: solo 0,99€ da pagare una tantum. La SIM, invece, non ha costi aggiuntivi. Da sottolineare anche il vantaggio del primo mese gratuito, che consente di provare subito l’offerta senza spese iniziali oltre all’attivazione.

Very Mobile offre inoltre la possibilità di scegliere tra la SIM fisica tradizionale e la eSIM, che permette un’attivazione immediata e senza attese di spedizione. Chi lo desidera può completare la procedura anche tramite SPID, rendendo il processo ancora più rapido e sicuro.

Per quanto riguarda minuti e SMS, rimangono illimitati nel rispetto delle condizioni d’uso corretto e secondo le eventuali limitazioni previste dal gestore. La navigazione in 5G è garantita se si dispone di un dispositivo compatibile e ci si trova in una zona coperta dalla rete.

Con questa offerta, Very Mobile conferma la propria strategia: pacchetti semplici, tanti giga e prezzi chiari, con un occhio di riguardo per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla velocità del 5G.