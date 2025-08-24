Skich Store

Il panorama degli store digitali su Android potrebbe presto arricchirsi di un nuovo protagonista. Si chiama Skich Store e nasce come risposta indiretta alla lunga disputa legale tra Epic Games e Google sull’accusa di monopolio degli app store. A differenza di altre alternative già esistenti, non si presenta subito come un vero rivale del Play Store, ma come un ibrido che unisce funzionalità da launcher e strumenti social, con l’ambizione di diventare in futuro un punto di riferimento completo per i giochi mobile.

Una piattaforma a metà strada

Oggi lo Skich Store non consente ancora il download diretto delle app. Al momento funziona come un aggregatore di giochi: l’utente può esplorare un catalogo, selezionare i titoli di interesse e viene reindirizzato al Play Store per completare l’installazione. Una scelta che lo rende più simile a un hub centralizzato che a un vero store alternativo.

Questo approccio però ha un vantaggio immediato: permette di creare un launcher unificato che separa i giochi dalle altre applicazioni installate sullo smartphone. Una funzione che richiama le soluzioni già viste su alcuni dispositivi gaming come ASUS ROG Phone o REDMAGIC, ma con l’obiettivo di essere disponibile su qualsiasi device Android, senza limitazioni hardware.

Funzioni social integrate

Una delle particolarità del nuovo store è la forte componente social. Oltre alla gestione della libreria, lo Skich Store permette di monitorare le attività degli amici, inviare inviti a giocare e condividere i progressi. In questo modo diventa non solo uno strumento organizzativo, ma anche una piccola community per chi vuole mantenere separato il mondo del gaming dal resto delle app quotidiane.

Il catalogo già include titoli di primo piano come League of Legends: Wild Rift, segno che gli sviluppatori hanno iniziato a supportare il progetto. Tuttavia, il vero salto di qualità arriverà quando sarà possibile scaricare direttamente i giochi senza passare dal Play Store.

L’obiettivo dei download diretti

Secondo i piani del team di Skich, la piattaforma punta a trasformarsi in un vero concorrente del Play Store, con la possibilità di offrire condizioni alternative agli sviluppatori e una maggiore libertà per gli utenti. I primi accordi con i developer sarebbero già in corso, ma il lancio delle funzionalità complete dipenderà anche dalla risoluzione definitiva delle questioni legali che hanno dato origine al progetto.

Infatti, la sentenza antitrust che ha visto coinvolte Google ed Epic Games ha aperto la strada a una maggiore concorrenza, ma alcune disposizioni sono state temporaneamente sospese in appello. Fino a quando la situazione non sarà chiara, lo Skich Store resterà una soluzione “ibrida”, che unisce la vetrina di un catalogo con la funzione di launcher, senza poter competere direttamente sul piano della distribuzione.

Un mercato in cerca di alternative

Il settore degli app store su Android è rimasto a lungo dominato dal Play Store, con poche alternative effettivamente rilevanti per gli utenti mainstream. Tentativi come l’Epic Games Store o l’Amazon Appstore non sono mai riusciti a scalfire davvero l’egemonia di Google, complice la mancanza di un’offerta ampia e integrata.

Lo Skich Store rappresenta quindi un esperimento interessante: parte con ambizioni limitate, ma si pone come primo passo concreto verso una pluralità di store su Android, almeno per quanto riguarda il gaming. Se riuscirà a introdurre i download diretti e a garantire condizioni competitive, potrebbe attirare un pubblico desideroso di alternative e sviluppatori alla ricerca di margini più favorevoli.

Conclusioni

Al momento, lo Skich Store è più vicino a un launcher potenziato che a un app store indipendente. Offre funzioni utili come la gestione separata dei giochi e strumenti social per interagire con gli amici, ma manca ancora della possibilità di scaricare direttamente le applicazioni. Il suo futuro dipenderà da due fattori: la volontà degli sviluppatori di supportarlo e l’evoluzione del contesto legale che regola la distribuzione di app su Android.