Ford Mustang GTD Liquid Carbon, il debutto della fibra di carbonio a vista

Al Laguna Seca Raceway è stata presentata ufficialmente la Ford Mustang GTD Liquid Carbon, la più recente evoluzione della famiglia GTD. Ford la definisce un vero “tour de force tecnologico” e non è difficile capirne il motivo. La carrozzeria è interamente realizzata in fibra di carbonio a vista, senza alcun rivestimento di vernice. Questa scelta non ha solo un valore estetico, ma contribuisce anche a ridurre ulteriormente il peso della vettura. Rispetto alla già estrema GTD Carbon Series con Performance package, la nuova LiquidCarbon risparmia quasi 6kg. Ogni dettaglio è stato progettato per celebrare l’esclusività del materiale, dalla trama perfettamente allineata su cofano e tetto, fino ai parafanghi e ai pannelli laterali.

Ford Mustang GTD Liquid Carbon, interni esclusivi e performance da urlo

Il risultato è un’auto che unisce raffinatezza e aggressività, con un look che rende immediatamente riconoscibile questa Mustang da ogni angolazione. Le pinze freno nere Brembo, abbinate alla carrozzeria anodizzata, accentuano l’aspetto oscuro e muscoloso del modello. La scritta GTD in nero lucido aggiunge un ulteriore tocco di esclusività a una vettura che non lascia nulla al caso.

All’interno domina la pelle nera e la microfibra Dinamica, materiali impreziositi da cuciture Hyper Lime che percorrono sedili, cruscotto, volante e pannelli porta. La fascia riflettente che attraversa i sedili conferisce un senso di simmetria e richiama l’attenzione al dettaglio tipica di questa serie speciale. Ogni scelta cromatica e di materia è pensata per trasmettere sportività, senza sacrificare la sensazione di trovarsi in un’auto concepita per l’élite degli appassionati.

La GTD Liquid Carbon integra di serie il Performance package, già conosciuto per l’altra versione esclusiva denominata Spirit of America. Con questa configurazione, Ford amplia la possibilità di personalizzazione per i clienti, che possono decidere quanta fibra di carbonio lasciare a vista. Si passa così da configurazioni parziali, con carbonio e verniciatura, a soluzioni radicali come quella presentata a Laguna Seca, dove l’intera carrozzeria celebra la materia prima. Con la Mustang GTD Liquid Carbon, Ford porta all’estremo il concetto di leggerezza e prestazioni senza rinunciare a un design iconico.