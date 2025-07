Iliad vs Optima: 4 offerte fino a 250GB al mese, il 5G è gratis

Per quanto concerne le offerte mobili in Italia, il dominio sembra appartenere senza dubbio a Iliad, gestore ormai presente sul panorama fin dal 2018. Al momento ci sono delle offerte clamorose, come la Flash 150 con 150 giga in 4G a 7,99€, la Flash 220 con 220 giga in 5G a 9,99€, e la Giga 250 con 250 giga in 5G a 11,99€ al mese. Oltre ai tanti giga disponibili, ce ne sono anche per la navigazione in Europa oltre a minuti e messaggi senza limiti verso tutti.

Iliad non applica costi nascosti e non impone vincoli contrattuali. Le offerte sono valide sia per nuovi clienti che per già clienti, purché si provenga da un piano di costo inferiore. Inoltre, l’attivazione può avvenire con SIM fisica o eSIM, in modalità completamente digitale. In basso ci sono tutte le informazioni precise per gli utenti.

Optima: meno dati, ma un prezzo insuperabile

Optima, invece, propone una sola offerta ma molto aggressiva: Super Mobile Smart include 100 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS a 4,95€ al mese, una cifra tra le più basse in assoluto nel mercato italiano. Non ci sono vincoli di provenienza: l’offerta è aperta a tutti.

L’attivazione prevede un costo di 9,90€ per la SIM, mentre la spedizione è gratuita. Il totale iniziale da pagare è 14,85€, cifra che include la prima mensilità. Inoltre, la promozione è stata eletta Prodotto dell’Anno 2025 nella categoria telecomunicazioni mobili, riconoscimento che premia il rapporto qualità-prezzo percepito dai consumatori.

Due filosofie differenti per lo stesso target: Iliad e Optima si equivalgono

Iliad offre più giga, copertura 5G e piani flessibili, con una struttura pensata per chi cerca libertà assoluta e affidabilità nel tempo. Optima si rivolge a chi punta tutto sul prezzo minimo, accettando un pacchetto dati inferiore ma comunque più che sufficiente per l’uso quotidiano. Due strade diverse per raggiungere lo stesso obiettivo: massimizzare il valore mensile della propria spesa mobile.