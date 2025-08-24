iOS 26, in Liquid Glass si nasconde un segnale per i futuri iPhone: ecco quale

Con iOS 26 Apple ha introdotto il Liquid Glass, un nuovo stile grafico fatto di trasparenze ed effetti che richiamano il vetro digitale. Una scelta che, secondo Craig Hockenberry, sviluppatore storico di The Iconfactory, non sarebbe soltanto un’evoluzione estetica, ma il preludio a un cambiamento ben più profondo. L’analisi, pubblicata sul suo blog, parte da una domanda semplice ma significativa: “Liquid Glass. Why?”. Perché introdurre un linguaggio così marcato se non per abituare utenti e sviluppatori a un futuro diverso anche sul piano hardware?

Le regole per gli sviluppatori e il precedente di iPhone X

A far sorgere il dubbio è una precisa indicazione data da Apple agli sviluppatori: evitare di inserire controlli o contenitori troppo vicini ai bordi del display. Una prescrizione che, a chi conosce bene la storia della piattaforma, ricorda molto da vicino le “safe area insets” introdotte in iOS 11. All’epoca quelle regole apparivano misteriose, ma acquistarono senso solo con l’arrivo di iPhone X, il primo con notch e senza tasto Home. È quindi plausibile che anche oggi ci sia un parallelismo: Apple potrebbe già preparare il terreno per un iPhone con display flessibili e bordi più estremi rispetto agli attuali modelli.

L’ipotesi degli schermi “wrap”

Secondo Hockenberry, il Liquid Glass servirebbe a guidare gradualmente l’occhio verso interfacce pensate per schermi capaci di avvolgere il dispositivo, con un effetto “wrap” molto più accentuato di quello che si vede oggi sugli iPhone con OLED. Non si tratta di un annuncio diretto, ma di un segnale nascosto nelle linee guida di design, proprio come accaduto in passato.

Se il senso del Liquid Glass oggi appare solo parziale, potrebbe essere perché manca ancora il tassello più importante: un nuovo progetto di iPhone che trasformi davvero il modo in cui software e hardware si fondono. In altre parole, ciò che oggi sembra solo un raffinamento estetico potrebbe rivelarsi la premessa di una rivoluzione.