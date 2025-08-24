Google Flight Deals: ecco il nuovo strumento IA per i voli economici

Google sta continuando a implementare nuove funzionalità all’interno di tutta la sua suite di piattaforme disponibili online, ovviamente le attenzioni sono rivolte particolarmente all’intelligenza artificiale ed ecco che la società annunciato il suo nuovo Flight Deals, uno strumento per la ricerca di voli basato sull’intelligenza artificiale che viene integrato all’interno di Google voli, l’obiettivo di tutto questo è quello di offrire un servizio pensato appositamente per i viaggiatori flessibili interessati particolarmente a risparmiare sul costo del loro viaggio.

Voli a basso costo

Lo strumento in questione permette di non modificare più manualmente date, destinazioni e filtri per individuare l’tariffe migliori, l’utente infatti potrà semplicemente descrivere quando, dove e come desidera viaggiare utilizzando una frase naturale, l’intelligenza artificiale di Google si occuperà di interpretare la richiesta e proporre le opzioni ritenute più vantaggiose, tutto ciò ci viene mostrato tramite alcuni esempi forniti da Google che mostrano la flessibilità del sistema, basta infatti utilizzare una frase in linguaggio naturale che descriva ciò che desideriamo e il servizio individuerà le soluzioni ritenute più convenienti, includendo anche destinazioni che potrebbero non essere state considerate inizialmente.

Ciò che rende questo strumento decisamente unico e la capacità di comprendere da parte dell’intelligenza artificiale ogni sfumatura delle varie richieste per poi collegarle ai dati aggiornati in tempo reale tramite Google voli, questo strumento diventa indispensabile poiché raccogliere informazioni da centinaia di compagnie aeree e siti di prenotazioni, l’intelligenza artificiale non fa altro che elaborarle e comprenderle per poi ricollegarle ai desideri dell’utente.

Lo strumento attualmente è in fase di lancio in versione beta con l’obiettivo di raccogliere feedback da parte della community che possano valutare come effettivamente l’intelligenza artificiale riesca a migliorare l’esperienza di pianificazione dei voli, ovviamente solo una volta terminata questa fase Google nel caso procederà ad un rilascio globale per tutti quanti, al momento sarà disponibile solo in USA, Canada e India.