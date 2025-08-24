Chevrolet: ecco due nuovi concept basati sulla Corvette, la CX e CX.R VGT

Chevrolet ha deciso di offrire agli appassionati di automobili e fan delle corse un assaggio di ciò che arriverà in futuro per quanto riguarda le alte prestazioni, presso The Quail, a Motorsport Gathering, Sono stati sfoggiati due concept che nello specifico rappresentano due nuovi modelli di Corvette: la CX e la CX. R Vision granturismo.

Ispirazione per il futuro

Nello specifico si tratta di due automobili che non sono destinate alle produzioni ma rappresenteranno l’ispirazione per definire il nuovo corso stilistico della Corvette, effettivamente i due modelli onorano l’eredità dell’auto sportiva americana ma includono anche un design estremamente futuristico che incarna appieno l’esercizio stilistico di GM, il quale ha coinvolto vari studi di design da tutto il mondo per la progettazione delle due auto, i cui design sono stati progettati e realizzati presso il Chevrolet performance studio.

dietro Un’idea dei 2 concept c’è stato un enorme desiderio di vedere una Corvette proveniente dal futuro in grado di offrire sia perfetta esperienza di guida ad alte prestazioni sia su strada che in pista.

Il design dunque raccoglie alcuni elementi cardine dal mondo Corvette, ad esempio il muso proteso in avanti, la marcata linea di cintura e i gruppi ottici posteriori caratterizzati da un doppio elemento mantenendo effettivamente le proporzioni lunghe, basse e filanti, con un tetto che non supera i 104 cm.

A spiccare sono però elementi come una cupola in stile jet da combattimento con tutti gli angoli della carrozzeria che sono stati plasmati al fine di avere le massime prestazioni possibili in termini aerodinamici, è presente anche il vacuum fan system, rappresentato da Ventolin integrate che aspirano aria attraverso i canali aperti della carrozzeria, elevando l’aerodinamica migliorandola drasticamente.

all’interno ovviamente tutto è stato progettato per un’esperienza di guida senza precedenti, la cupola si apre automaticamente avvicinandosi alla vettura, i sedili sono rivestiti in tessuto balistico Colorato di una tinta definita Inferno Red, il tutto è studiato per garantire il massimo Grip degli occupanti sulle sedute.

Corvette CX è una Supercar elettrica a trazione integrale con quattro motori, uno per ruota, capaci di erogare in totale una potenza di oltre 2027 cavalli, la batteria agli ioni di litio da 90 kWh viene montata nel telaio garantendo un’ottima distribuzione del peso.

Per quanto riguarda invece il modello CX. R VGT, quest’ultimo rappresenta un modello pensato esclusivamente per la pista e si tratta di un prototipo che rende omaggio alla storia della Corvette, il design è infatti ancora più estremo con un sistema di aerodinamica attiva decisamente più marcato, assetto ribassato e peso ridotto, in modo da massimizzare la deportanza.

Ovviamente in questo caso i materiali Premium del modello precedente vengono completamente abbandonati per lasciare spazio alla fibra di carbonio grezza in rivestimento della plancia, i sedili hanno inserti in schiuma rivestiti in alcantara per un ottimo Grip, il vero pezzo forte e il cuore pulsante di questa vettura dal momento che abbiamo l’abbinamento di un motore V8 ad altissimi regimi insieme ad un’elettrificazione di alto livello, nello specifico godiamo di un 2 l biturbo a doppio albero a camme in testa, capace di sprigionare fino a 900 cavalli e di girare fino ad un massimo di 15.000 g/min.

Nello specifico, il motore può essere alimentato con e-fuel rinnovabile e scarica la propria potenza sulle ruote posteriori attraverso un cambio a doppia frizione a otto rapporti, a completare il sistema ci sono tre motori elettrici, uno per ciascuna ruota anteriore e uno integrato nella trasmissione, che garantiscono coppie immediata ed una spinta complessiva di ben 2000 cavalli.