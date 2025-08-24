NewsOfferteVolantini

Esselunga: tecnologia Motorola ad un PREZZO super RIBASSATO

Esselunga sorprende con offerte che mescolano potenza e stile con smartphone moderni capaci di dare energia e spettacolo in ogni occasione

scritto da Rossella Vitale
Esselunga: tecnologia Motorola ad un PREZZO super RIBASSATO

C’è sempre chi pensa che la tecnologia debba arrivare solo da negozi specializzati, ma Esselunga sa ribaltare l’idea con una naturalezza disarmante. Qui l’atmosfera non è quella dei cataloghi pieni di sigle complicate, ma un insieme di freschezza e novità che rende ogni scoperta più piacevole. Il bello è proprio questo: trovarsi davanti a soluzioni che non hanno nulla da invidiare alle vetrine hi-tech, con quella praticità che riesce a conquistare senza troppi giri di parole. È come entrare in uno spazio dove la tecnologia non solo accompagna, ma intrattiene, diverte e semplifica. Il risultato è che non si guarda più al prezzo come a un ostacolo, ma come a un dettaglio che rende l’affare ancora più dolce. E quando si parla di offerte, qui la varietà non manca, con sorprese capaci di rendere speciale anche la scelta di un nuovo smartphone.

Promozioni Amazon vibranti e codici risparmio inediti? Il canale Tecnofferte [questo link su] e Codiciscontotech [clicca qua adesso] sono la porta d’accesso. Non serve attendere: abbonatevi subito e fatevi travolgere dalla gioia di pagare meno. Ogni iscrizione accende la scintilla di uno shopping diverso, pieno d’intensità.

Motorola G83: prestazioni da capogiro e mega convenienza da Esselunga

Ed è qui che spicca il Motorola G83, pronto a far parlare di sé. Con la fotocamera frontale da 32 Megapixel, selfie e videochiamate diventano impeccabili, mentre la doppia posteriore da 50+8 Megapixel non perde un dettaglio, sia in città che in mezzo alla natura. Il processore Snapdragon 6s Gen 3 abbinato a 8 GB di RAM regala velocità senza tentennamenti, e il display da 6,67 pollici fa sembrare film e serie una piccola sala proiezioni personale. A tenere tutto acceso ci pensa la batteria da 5.000 mAh, che vi accompagna dall’alba al buio senza chiedere soste. Con Bluetooth 5.1 e Android 14, resta sempre aggiornato e pronto a connettersi. Il prezzo? Solo 179 euro fino al 31 agosto. Offerta esclusiva di Esselunga, ma con disponibilità limitata: chi arriva per primo, porta a casa il meglio.

esselunga offerta motorola

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.