TIM vs Optima: grandi quantità di giga a confronto, ce ne sono fino a 300 in 5G

TIM propone diverse offerte studiate per profili differenti. La Power Iron costa 6,99€ e offre 200 giga in 5G con minuti illimitati e 200 SMS, riservata a chi proviene da Iliad e da operatori virtuali. La Power Supreme, a 7,99€, aumenta a 250 giga sempre in 5G, con condizioni analoghe. La Power Special New si posiziona a 9,99€, con 300 giga in 5G, mentre la versione Pro, allo stesso prezzo, propone 100 giga ed è destinata a chi arriva da WindTre e Very. Infine, la TIM Young, pensata per gli under 30, include 200 giga in 5G a 9,99€, con chiamate e SMS senza limiti.

L’offerta Optima Super Mobile Smart è molto interessante

Optima invece punta su una sola tariffa: la Super Mobile Smart. Per 4,95€ al mese si hanno minuti illimitati, 200 SMS e 100 giga in 4G. L’attivazione costa 9,90€ (scontata rispetto ai 19,90€ standard), mentre la spedizione della SIM è gratuita. Al primo rinnovo il totale da pagare è 14,85€, comprendendo anche la SIM. Non ci sono vincoli sull’operatore di provenienza, e chi invita un amico ottiene 5€ di ricarica omaggio. Si tratta quindi di un quadro molto interessante per chi stava cercando di cambiare gestore e pensava appunto ad un provider virtuale.

Confronto diretto tra due gestori molto diversi tra loro

Il divario tra i due operatori è netto. TIM propone un ventaglio di offerte ricche, basate sul 5G e con soglie di traffico molto elevate, pensate per chi consuma decine di giga al mese. Optima si rivolge invece a chi vuole risparmiare e si accontenta di 100 giga in 4G, mantenendo però chiamate e SMS illimitati. È un confronto tra quantità e varietà da una parte e semplicità economica dall’altra, due approcci opposti che rispecchiano bene le rispettive strategie di mercato. È ovvio che le esigenze possono essere diverse e saranno proprio queste a dettare la scelta degli utenti tra il provider più famoso in Italia e un gestore virtuale ormai estremamente conosciuto.