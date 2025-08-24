Google Maps introduce le reazioni con emoji alle foto

Google continua a innovare i suoi servizi più popolari e questa volta è il turno di Google Maps. La piattaforma, già utilizzata ogni giorno da milioni di persone in tutto il mondo, sta testando una funzione che renderà più coinvolgente l’esperienza di consultazione delle schede di attività e luoghi. Alcuni utenti hanno segnalato la comparsa di un nuovo messaggio che invita a reagire alle immagini pubblicate all’interno delle schede con un semplice tocco prolungato, introducendo così una modalità di interazione inedita.

Google Maps e il futuro delle interazioni

Le reazioni disponibili sono cinque: un cuore, le mani giunte in segno di ringraziamento, l’icona del fuoco, una faccina ironica con la lingua di lato e un volto sorpreso. Una volta scelta l’emoji, appare un’animazione a schermo che enfatizza l’interazione. Nel caso del cuore, ad esempio, un’icona di grandi dimensioni ruota brevemente. Questa novità trasforma le foto presenti su Google Maps in contenuti capaci di suscitare non solo valutazioni scritte, ma anche risposte emotive immediate e intuitive.

Finora le immagini caricate nelle schede di Google Maps potevano essere solo visualizzate o segnalate, senza la possibilità di un feedback diretto. Con questa sperimentazione, Google introduce un meccanismo simile a quello già adottato in GoogleMessaggi e in altre piattaforme social. Quando qualcuno lascia una reazione per la prima volta, riceve un avviso che lo informa della condivisione pubblica di quell’interazione e del fatto che i dati vengono inviati a Google.

La mossa conferma la volontà del colosso di Mountain View di rendere Maps più interattivo e vicino alle abitudini di comunicazione tipiche dei social network. Non si tratta solo di ottenere informazioni utili, ma anche di partecipare a un dialogo più leggero e spontaneo tra le persone, arricchendo l’esperienza collettiva della piattaforma. Non è ancora chiaro quando la funzione sarà distribuita a livello mondiale, ma la presenza nei test pubblici lascia intendere un lancio non troppo lontano. Google sembra dunque voler rafforzare la dimensione comunitaria di Maps, offrendo strumenti che permettono non solo di orientarsi o cercare recensioni, ma anche di esprimere emozioni legate ai luoghi visitati.