Xiaomi Smart Air Purifier 6: il nuovo purificatore è pronto al debutto

Il lancio mondiale dello Xiaomi Smart Air Purifier 6 è ormai alle porte. Il nuovo dispositivo è un’evoluzione diretta del modello precedente. Ed è apparso recentemente sul sito internazionale dell’azienda. Non è ancora disponibile all’acquisto, ma molte delle sue caratteristiche tecniche sono ormai note. Il codice identificativo AC-M25-SC sarà utile per riconoscerlo ufficialmente al momento del rilascio. Con questo prodotto, Xiaomi punta a migliorare ulteriormente la qualità dell’aria nelle abitazioni. Integrando un sistema di purificazione a cinque fasi capace di eliminare allergeni, odori e sostanze dannose.

Xiaomi Smart Air Purifier 6 sarà un alleato perfetto per la qualità dell’aria domestica

Tra le tecnologie impiegate spiccano i filtri ai carboni attivi e i raggi UV. Questi sono progettati per neutralizzare anche la formaldeide. Oppure altri composti volatili. Il dispositivo integra inoltre una gamma completa di sensori ambientali. Servono a rilevare temperatura, umidità, polveri sottili e particelle sospese. In più il controllo è affidato all’app Mi Home. Questa consente di monitorare in tempo reale i dati raccolti e gestire ogni funzione da remoto. Creando così anche scenari automatizzati con altri dispositivi smart Xiaomi. La comodità è massima, anche grazie alla possibilità di programmare accensioni e spegnimenti in base alle proprie abitudini.

Il design dello Smart Air Purifier 6 è sobrio e compatto. Misura 250 x 250 x 550 mm. Ed è pensato per integrarsi facilmente in ogni ambiente domestico. Sulla parte frontale è presente un display monocromatico, probabilmente LCD. Che mostra informazioni essenziali sul funzionamento del dispositivo. Il CADR, ossia la quantità di aria pulita emessa ogni ora, raggiunge un valore notevole di 443 m³/h. Questo dato indica una capacità di filtraggio elevata. Adatta anche ad ambienti di dimensioni medie o grandi.

Non ci sono ancora dettagli ufficiali sul prezzo. Ma è lecito aspettarsi una cifra in linea con quella del modello precedente. Il cui costo si aggirava intorno ai 200 euro. Naturalmente bisognerà tenere conto delle promozioni che spesso Xiaomi applica durante i lanci iniziali. Con l’arrivo ormai imminente, non resta che attendere l’annuncio definitivo per conoscere ogni dettaglio.