Xiaomi SU7 Ultra: 1500 CV per divertirsi e driftare

Se siete appassionati di auto elettriche, è conoscete il brand Xiaomi sicuramente conoscerete anche la sua SU7 Ultra, Un’auto elettrica dalle prestazioni altissime che ha dimostrato velocità davvero impressionanti con i suoi tempo record ottenuti al Nürburgring, risultati che fanno capire quanto siano elevate le sue potenzialità che però non si fermano lì, sembra infatti che la berlina sia anche in grado di divertire in modo differente, un modello appositamente preparato è stato infatti protagonista di un video Gymkhana in stile Ken Block molto divertente, girato sull’isola cinese di Qionghai.

A tutto drift

Proprio come nei migliori video girati dal compianto utente citato sopra, l’auto è stata firmata mentre effettuava passaggi a dir poco spettacolari con dei Drift a pochi centimetri dei cordoli, superando gli ostacoli con una precisione davvero millimetrica, tutto merito sia della vettura ma anche del pilota al volante dell’auto famoso per l’appunto come pilota di formula drift, Ye Zicheng, il quale ha potuto sfruttare al massimo le potenzialità dell’automobile che è stata equipaggiata con un freno a mano idraulico che consentiva al conducente di bloccare rapidamente le ruote posteriori, tra i passaggi più spettacolari sicuramente spicca quello che troviamo più o meno a metà del filmato quando la sportiva elettrica riesce ad eseguire un drift a forma di otto tra due limousine in movimento.

Verso le fine del video l’automobile si unisce poi ad una Toyota GR 86 con motore modificato per sfrecciare su una strada di montagna, dopodiché la sportiva si surriscalda mentre la Xiaomi riesce a proseguire, insomma emerge come i 1500 cavalli dei tre motori elettrici possono essere utilizzati in modo differente per creare spettacolo, spettacolo che è stato apprezzato talmente tanto da Xiaomi al punto da averlo condiviso tramite i suoi account social, segno di come anche le auto elettriche al pari delle sportive termiche possano divertire chi li guida senza problemi.