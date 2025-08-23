La Cina ha inaugurato i World Humanoid Robot Games, i primi Giochi interamente dedicati ai robot con sembianze umane. L’evento, ospitato nella spettacolare cornice del National Speed Skating Oval di Pechino, ha visto la partecipazione di oltre 500 robot provenienti da 280 squadre e 16 Paesi. Una competizione che ha mescolato spettacolo, tecnologia e momenti comici, segnando un passo simbolico nell’evoluzione della robotica mondiale.

Le prove sono state tra le più disparate: atletica, calcio, boxe, danza, ma anche test pratici come la consegna di medicinali o la pulizia di ambienti simulati. Il pubblico ha assistito a scene insolite e divertenti, con robot che inciampavano, perdevano pezzi o si fermavano improvvisamente sulla linea di partenza. In una corsa di resistenza, uno dei partecipanti ha addirittura perso la testa durante il tragitto, mentre altri hanno mostrato movimenti incerti e goffi, strappando applausi e risate agli spettatori.

Robot umanoidi, giochi inaugurati in Cina: acrobazie, test e cadute

Particolarmente seguite sono state le gare di calcio, dove i robot hanno spesso finito per sovrapporsi e cadere uno sull’altro, e i match di boxe, caratterizzati da movimenti lenti e poco coordinati, quasi caricaturali. Tuttavia, tra i momenti più spettacolari c’è stata la vittoria del modello H1 di Unitree, che è riuscito a completare una corsa lunga con tempi sorprendenti, dimostrando come la robotica stia iniziando a compiere progressi concreti anche sul piano della velocità e dell’autonomia.

L’obiettivo principale dei Giochi non è stato solo intrattenere, ma soprattutto raccogliere dati preziosi sul comportamento dei robot in condizioni reali. Ogni caduta, ogni errore, diventa un’informazione fondamentale per migliorare gli algoritmi di controllo e affinare i sistemi di equilibrio. Per gli organizzatori, infatti, il fallimento è parte integrante del progresso tecnologico. La Cina, con questa iniziativa, intende ribadire il proprio ruolo da protagonista nel settore robotico. L’evento rappresenta anche un’occasione di diplomazia, mostrare al mondo non solo le ambizioni industriali, ma anche la capacità di trasformare la robotica in spettacolo e sperimentazione.

I World Humanoid Robot Games segnano così l’inizio di un nuovo capitolo, dove innovazione, sport e intrattenimento si fondono, e in cui ogni passo incerto dei robot è in realtà un balzo in avanti verso il futuro.