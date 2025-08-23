OnePlus 13s

OnePlus ha annunciato due importanti novità: da una parte il rilascio di un nuovo aggiornamento software per OnePlus 13s, dall’altra la pubblicazione di un nuovo post della serie OxygenOS FAQ, con cui l’azienda affronta alcuni dei dubbi e dei problemi più segnalati dalla community.

OxygenOS FAQ: le risposte di OnePlus

In parallelo al rollout dell’update, OnePlus ha pubblicato un nuovo capitolo delle OxygenOS FAQ, serie di post che raccolgono le domande più frequenti degli utenti. L’azienda ha voluto chiarire diversi aspetti, dai bug più segnalati fino alle ultime funzionalità introdotte.

Tra i problemi ricorrenti, OnePlus ha citato i riavvii automatici dei dispositivi, invitando gli utenti ad aggiornare i Google Play Services almeno alla versione 25.25.33 per risolvere il malfunzionamento. Per gli errori legati alla sincronizzazione tra WhatsApp e l’app Contatti, la soluzione indicata è il logout e il successivo accesso all’app di messaggistica.

Altro tema frequente è quello del consumo anomalo della batteria. OnePlus ha riconosciuto il problema e ha invitato gli utenti a segnalare i casi tramite l’app di feedback, confermando che il team tecnico è al lavoro per individuare la causa e ottimizzare i consumi.

Le FAQ tornano anche sull’aggiornamento V90P00, rilasciato a luglio e ormai disponibile globalmente. L’update ha introdotto nuove funzioni di traduzione multilingue e ottimizzazioni alla Galleria fotografica, migliorando l’esperienza d’uso quotidiana.

Il documento si conclude con una panoramica su tre funzionalità aggiuntive, pensate per arricchire l’esperienza con OxygenOS. La prima è Mind Space, accessibile dalle impostazioni di sistema nella sezione accessibilità. Si tratta di uno spazio digitale alimentato dall’AI, che può estrarre informazioni dai contenuti, generare descrizioni e traduzioni o proporre parole chiave utili.

La seconda funzione è l’allarme Scramble, integrato nell’app Orologio. Può essere impostato per ricevere notifiche personalizzate legate a eventi, giochi o prevendite, evitando di perdere appuntamenti importanti. Infine, OnePlus ha introdotto la possibilità di attivare un blocco temporaneo delle notifiche durante la visione di video o le sessioni di gaming, per non subire interruzioni indesiderate.