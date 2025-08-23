ZTE U30 Pro 5G: l’hotspot portatile che unisce potenza e praticità

ZTE ha annunciato ufficialmente in Cina il nuovo U30 Pro 5G. Di cosa si tratta? Un hotspot Wi-Fi portatile pensato per offrire connessioni stabili e veloci ovunque. Si tratta di un dispositivo compatto ma ricco di funzionalità, progettato per chi cerca un’alternativa affidabile al tethering via smartphone o ai router tradizionali. L’elemento più caratterizzante è il touchscreen da 1,38”, che permette di monitorare rete, segnale, batteria e consumo dati. Tramite lo schermo si possono gestire rapidamente le impostazioni, attivare la modalità risparmio energetico e persino abilitare il “gaming accelerator” che riduce la latenza durante le sessioni online.

ZTE U30 Pro: prestazioni 5G e Wi-Fi 6 per un mercato in cerca di novità

La batteria integrata da 5.000mAh garantisce fino a 12 ore di utilizzo continuo. Il supporto alla ricarica rapida da 18W e la modalità di alimentazione diretta permettono di usarlo anche collegato alla corrente, senza interruzioni. Con un peso di 171g e dimensioni compatte, l’U30 Pro 5G è facile da trasportare e adatto a chi si sposta spesso per lavoro o studio.

Il cuore del dispositivo è un modem 5G a 6nm, compatibile con numerose bande Sub-6GHz e reti LTE FDD e TDD. Grazie alle nove antenne omnidirezionali e al supporto 4×4 MIMO, ZTE dichiara velocità fino a 1200Mbps in upload. Sul fronte Wi-Fi, la compatibilità con lo standard Wi-Fi6 dual band consente di raggiungere i 500 lMbps, con una copertura dichiarata fino a 100 metri.

Non mancano funzioni extra pensate per la praticità quotidiana. L’hotspot supporta l’accoppiamento rapido via NFC, la connessione tramite QR code per Android e iOS e l’integrazione con l’assistente vocale della suite ZTE Smart Life. È quindi possibile impartire comandi vocali come il riavvio del dispositivo o la verifica del consumo dati. Lo storage integrato da 64GB permette inoltre la condivisione di file tra i dispositivi collegati. Il prezzo di lancio è fissato a 469 yuan, circa 56€, con un listino ufficiale di 499 yuan (60€). Disponibile nelle colorazioni Silver e Green, per ora resta un’esclusiva del mercato cinese.