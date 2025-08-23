Samsung Galaxy Watch6 Classic

In origine, quando Samsung ha riportato la ghiera girevole su Galaxy Watch6 Classic nel 2023, la scelta è stata accolta con entusiasmo. Si trattava infatti di un ritorno atteso, dopo che la generazione precedente aveva abbandonato questo elemento storico. La ghiera non è solo un dettaglio estetico, ma una modalità di interazione pratica, che consente di muoversi tra le funzioni dello smartwatch senza dover sempre toccare lo schermo.

Il ritorno della ghiera e il suo funzionamento sorprendente

A distanza di due anni dal lancio, un utente su Reddit ha mostrato un comportamento curioso della ghiera del Samsung Galaxy Watch6 Classic: lo smartwatch riconosce i movimenti anche quando la cornice viene sollevata di circa un centimetro dal quadrante. Un dettaglio che ha incuriosito la community e ha svelato qualcosa di inaspettato sul funzionamento interno del dispositivo.

La scoperta ha chiarito che il meccanismo non si basa su un contatto fisico diretto, come molti pensavano, ma su un principio diverso e più sofisticato. La rotazione della ghiera non dipende da un collegamento meccanico con lo schermo, bensì da un sistema basato su sensori magnetici.

La chiave del funzionamento risiede nel sensore di Hall, un componente elettronico in grado di rilevare variazioni del campo magnetico. Grazie a questa tecnologia, l’orologio riesce a interpretare i movimenti della ghiera anche quando non c’è un contatto diretto con il quadrante. È questo il motivo per cui la ghiera continua a funzionare anche se leggermente sollevata.

Per garantire un’esperienza simile a quella dei meccanismi tradizionali, Samsung ha comunque previsto un feedback tattile artificiale: i clic percepiti quando si ruota la ghiera non derivano da ingranaggi reali, ma da piccole sfere metalliche posizionate sotto la cornice. Queste creano la sensazione di scorrimento tipica dei sistemi meccanici, pur non avendo alcuna funzione di rilevamento.

I vantaggi di un sistema magnetico

La scelta di adottare un rilevamento magnetico porta diversi benefici. In primo luogo, consente una maggiore precisione nel riconoscere i movimenti, evitando problemi di usura meccanica. Inoltre, elimina la necessità di ingranaggi complessi, permettendo a Samsung di proporre un design più pulito e resistente nel tempo.

Dal punto di vista pratico, il sensore di Hall riduce il rischio di malfunzionamenti dovuti a polvere o residui che potrebbero bloccare un meccanismo tradizionale. Questo approccio si adatta bene a un dispositivo indossabile, che deve essere resistente all’acqua e alle sollecitazioni quotidiane.