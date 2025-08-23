Android 16 QPR2: Google prepara il debutto dell’agente AI

Il futuro degli smartphone Android potrebbe cambiare con l’arrivo di Android16 QPR2. Secondo quanto riportato da Android Authority, all’interno del codice dell’ultima build Canary sono stati trovati riferimenti a una nuova funzione chiamata “Agent control of other apps”. Questa voce compare nelle Impostazioni, sotto la sezione Privacy, e indica chiaramente l’introduzione di un agente AI capace di interagire direttamente con le applicazioni installate sul dispositivo. Per il momento, l’opzione non apre alcuna pagina specifica, segno che non è ancora pronta. La sua presenza però legata all’SDK 3.6.1, che coincide proprio con Android 16 QPR2, lascia intendere che il lancio sia previsto per questa versione.

Android e l’agente AI: un nuovo modo di usare lo smartphone

La beta 3.1 di Android 16 QPR1, rilasciata pochi giorni fa, non aveva portato grandi novità, limitandosi a qualche correzione di bug. La prossima versione, però, potrebbe segnare un vero punto di svolta. L’introduzione di un agente AI andrebbe infatti oltre le funzioni tipiche degli assistenti vocali, trasformando Google Gemini o servizi simili in strumenti realmente autonomi. Non si tratterebbe più solo di rispondere a domande, ma di agire direttamente all’interno delle app, semplificando attività che oggi richiedono più passaggi manuali.

Ma cosa significa, in concreto, avere un agente AI integrato? Grazie all’API App Functions, gli sviluppatori potranno rendere accessibili le funzioni principali delle loro applicazioni all’agente del sistema. Questo permetterà, ad esempio, di ordinare una pizza, prenotare un taxi o acquistare biglietti senza aprire manualmente le piattaforme coinvolte. L’utente dovrà soltanto esprimere un comando, lasciando che l’agente gestisca tutte le azioni necessarie. In altre parole, Android 16 QPR2 potrebbe rendere l’interazione con lo smartphone più fluida e naturale, riducendo la dipendenza dai tocchi sullo schermo.

L’agente AI non è un semplice chatbot, ma una piattaforma progettata per collegare servizi diversi, riducendo la complessità e risparmiando tempo. Google sta quindi preparando un ecosistema in cui ogni smartphone diventa un vero assistente digitale personale. La scelta di integrare questa funzione a livello di sistema operativo segna un passo importante verso un futuro in cui le persone potranno contare su dispositivi più intelligenti, sempre pronti a gestire compiti complessi senza sforzo. Resta così solo da capire quanto spazio sarà lasciato alla personalizzazione da parte degli sviluppatori e quali limiti di sicurezza verranno applicati per garantire la protezione dei dati personali.