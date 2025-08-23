Truffa agli utenti tramite e-mail: è successo di nuovo, sono scomparsi i soldi

Con un messaggio ci si può ritrovare nei guai: ecco la nuova truffa che purtroppo ha preso di mira utenti in Italia. In basso ci sono diverse informazioni che potrebbero servirvi, date uno sguardo.

Truffa: ecco il testo al quale gli utenti devono stare assolutamente attenti in queste ore

Sì, anche questa volta è arrivato un messaggio che sa di truffa. Molti utenti ci sono cascati ma molti altri fortunatamente hanno capito di cosa si trattasse segnalando il tutto. Ecco il testo completo che rappresenta la truffa in essere in queste ore:

“Gentile cliente,

Speriamo che questa email La trovi bene. Le scriviamo per informarla di un aggiornamento importante riguardante il Suo account Trust Wallet.

Il nostro team di sicurezza ha rilevato attività insolite sul Suo account e, come misura precauzionale, ha temporaneamente messo al sicuro il Suo wallet.

La rassicuriamo che i Suoi fondi rimangono completamente al sicuro e protetti.

Per ripristinare l’accesso completo al Suo account, Le chiediamo di completare una rapida procedura di verifica di sicurezza. Ci vorranno solo pochi minuti e garantirà che il Suo account rimanga protetto.

La invitiamo a cliccare sul pulsante qui sotto per iniziare la verifica:

Verifica il mio account

Per qualsiasi domanda o dubbio, non esiti a contattare il nostro team di supporto all’indirizzo [email protected]

Grazie per la comprensione e per aver scelto Trust Wallet.

Cordiali saluti,

Il Team di Sicurezza

Trust Wallet

Il tuo portafoglio di criptovalute di fiducia

Questa email è stata inviata a [[email protected]]

Se non desidera più ricevere queste email, può annullare l’iscrizione qui.”

Di fronte a messaggi del genere, chi realmente possiede un account del genere, può cascarci senza indugiare troppo. È questo che sperano i truffatori, per cui state attenti e soprattutto verificate sempre l’indirizzo e-mail del mittente, il quale nel suo dominio in questo caso non include certamente Trust Wallet.