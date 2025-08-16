Google rinnova Gemini su Android e potenzia l’integrazione con le app

Google sta completando il rilascio di due aggiornamenti importanti per Gemini, il suo assistente AI. Da un lato arriva un restyling estetico per la versione Android, dall’altro una maggiore integrazione di GeminiLive con le app il mondo Google.

La novità estetica sostituisce il precedente schema blu e viola con i quattro colori iconici del marchio: rosso, giallo, verde e blu. L’azzurro diventa però il colore dominante nell’interfaccia, visibile anche nell’anello che circonda l’icona del microfono. Il nuovo overlay si attiva con uno swipe dal bordo inferiore dello schermo o tenendo premuto il tasto di accensione, ed è disponibile nella versione stabile dell’app Google 16.30. Il design varia leggermente tra modalità chiara e scura, mantenendo coerenza con l’identità visiva del brand.

Gemini Live ora interagisce con Calendar, Keep, Maps e altre app Google

In contemporanea al rinnovamento grafico, Gemini Live si arricchisce anche di un’altra funzione che permette di interagire direttamente con diverse app Google senza aprirle manualmente. Durante una conversazione, l’utente può creare eventi su Calendar, aggiungere attività su Tasks, salvare note su Keep o ottenere informazioni da Maps.

L’integrazione funziona anche con richieste in linguaggio naturale. Sugli smartphone Samsung, la compatibilità si estende anche alle app proprietarie come Calendar, Notes e Reminders. Un’unione questa che consente di gestire appuntamenti, note e attività mentre si visualizzano altri contenuti, migliorando così l’efficienza operativa complessiva.

La funzione si affianca alle altre modalità di Gemini Live, come le videochiamate e la condivisione dello schermo, rafforzando il ruolo dell’assistente come strumento per semplificare la gestione quotidiana. Google, con queste novità, sposta Gemini da semplice chatbot a vero e proprio assistente personale capace di agire in contesto e in tempo reale. Questi miglioramenti, sia estetici che funzionali, indicano una chiara direzione. Ovvero quella di rendere l’intelligenza artificiale di Google più integrata e indispensabile nella routine degli utenti Android, trasformandola in un spazio operativo per lavoro e vita personale.