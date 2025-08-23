NewsTV e Streaming

Prime Video porta l’NBA in Italia: tutte le informazioni per gli utenti

Il debutto con due sfide di cartello a partire da sabato 25 ottobre 2025, l'NBA arriva in Italia con Prime Video.

scritto da Felice Galluccio
Ormai già da tempo gli utenti che usano Prime Video di Amazon non stanno più nella pelle: sta per arrivare il campionato di basket più famoso al mondo, l’NBA. Sia per quanto riguarda la regular season che per quanto concerne altri tornei e play-off, tutte le partite andranno in onda sulla piattaforma streaming del colosso e-commerce più rilevante al mondo. Si comincerà ufficialmente il 25 ottobre, con sfide molto sentite e importanti. Ci saranno infatti i Boston Celtics affronteranno i New York Knicks al Madison Square Garden, mentre i Minnesota Timberwolves voleranno a Los Angeles per misurarsi con i Lakers. Sarà l’inizio di un programma che prevede 67 partite di stagione regolare già confermate e altre 20 che verranno svelate nelle prossime settimane.

Non solo regular season: Finals e tornei

Il pacchetto di Prime Video non si limita alla stagione regolare. In Italia saranno visibili anche le due sfide internazionali di gennaio, in programma a Berlino e Londra, con protagonisti gli Orlando Magic e i Memphis Grizzlies. La piattaforma offrirà inoltre il Play-In Tournament 2026, una parte dei playoff e, per la prima volta nel nostro Paese, la trasmissione completa delle NBA Finals, previste a giugno.

Spazio anche all’Emirates NBA Cup, che inizierà la notte di Halloween con cinque settimane di fase a gironi. Tra le sfide più attese ci saranno Philadelphia 76ers-Boston Celtics, i Rockets di Kevin Durant contro i San Antonio Spurs e Denver Nuggets contro Golden State Warriors. Il torneo si concluderà con le sfide a eliminazione diretta a Las Vegas, dai quarti di finale fino alla finale.

Marquee matchups e prime serate europee

La stagione sarà arricchita dai cosiddetti “marquee matchups”, incontri che richiamano le rivalità storiche e i giocatori più seguiti. Tra questi spicca il classico Celtics-Lakers del 6 dicembre e la sfida tra i Mavericks di Cooper Flagg e gli Oklahoma City Thunder guidati da Shai Gilgeous-Alexander. Thunder, Lakers, Knicks e Warriors compariranno dieci volte ciascuno nella programmazione di Prime Video.

Per i tifosi europei è previsto anche un occhio di riguardo, con otto partite in prima serata che avranno come protagonisti stelle come Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić e i fratelli Wagner. Una scelta che renderà più semplice seguire il basket NBA senza dover attendere la notte fonda.

