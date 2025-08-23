Prime Video porta l’NBA in Italia: tutte le informazioni per gli utenti

Ormai già da tempo gli utenti che usano Prime Video di Amazon non stanno più nella pelle: sta per arrivare il campionato di basket più famoso al mondo, l’NBA. Sia per quanto riguarda la regular season che per quanto concerne altri tornei e play-off, tutte le partite andranno in onda sulla piattaforma streaming del colosso e-commerce più rilevante al mondo. Si comincerà ufficialmente il 25 ottobre, con sfide molto sentite e importanti. Ci saranno infatti i Boston Celtics affronteranno i New York Knicks al Madison Square Garden, mentre i Minnesota Timberwolves voleranno a Los Angeles per misurarsi con i Lakers. Sarà l’inizio di un programma che prevede 67 partite di stagione regolare già confermate e altre 20 che verranno svelate nelle prossime settimane.

Non solo regular season: Finals e tornei

Il pacchetto di Prime Video non si limita alla stagione regolare. In Italia saranno visibili anche le due sfide internazionali di gennaio, in programma a Berlino e Londra, con protagonisti gli Orlando Magic e i Memphis Grizzlies. La piattaforma offrirà inoltre il Play-In Tournament 2026, una parte dei playoff e, per la prima volta nel nostro Paese, la trasmissione completa delle NBA Finals, previste a giugno.

Spazio anche all’Emirates NBA Cup, che inizierà la notte di Halloween con cinque settimane di fase a gironi. Tra le sfide più attese ci saranno Philadelphia 76ers-Boston Celtics, i Rockets di Kevin Durant contro i San Antonio Spurs e Denver Nuggets contro Golden State Warriors. Il torneo si concluderà con le sfide a eliminazione diretta a Las Vegas, dai quarti di finale fino alla finale.

Marquee matchups e prime serate europee

La stagione sarà arricchita dai cosiddetti “marquee matchups”, incontri che richiamano le rivalità storiche e i giocatori più seguiti. Tra questi spicca il classico Celtics-Lakers del 6 dicembre e la sfida tra i Mavericks di Cooper Flagg e gli Oklahoma City Thunder guidati da Shai Gilgeous-Alexander. Thunder, Lakers, Knicks e Warriors compariranno dieci volte ciascuno nella programmazione di Prime Video.

Per i tifosi europei è previsto anche un occhio di riguardo, con otto partite in prima serata che avranno come protagonisti stelle come Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić e i fratelli Wagner. Una scelta che renderà più semplice seguire il basket NBA senza dover attendere la notte fonda.