Ops! Mobile, il provider che offre 300GB al mese quasi gratis

Il mercato dei gestori virtuali si arricchisce di una nuova proposta firmata OPS! Mobile, che lancia un’offerta pensata per chi vuole tanti giga senza dover temere rincari futuri. La OPS Special 300 GB si posiziona come una delle tariffe più interessanti della categoria, grazie a un pacchetto completo e a un prezzo stabile nel tempo.

Cosa prevede l’offerta OPS Special 300 GB

Il costo mensile è di 9,99€, garantito per sempre. All’interno del piano sono inclusi minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS e 300 giga in 4G. La particolarità sta nella struttura del bundle dati: 150 giga fanno parte dell’offerta base, mentre altri 150 giga vengono forniti come extra direttamente da OPS! Mobile, raddoppiando così la quantità di traffico disponibile ogni mese.

Si tratta di una soluzione che punta chiaramente a soddisfare chi utilizza lo smartphone in modo intensivo, sia per streaming sia per navigazione quotidiana.

Condizioni di attivazione e limitazioni

L’offerta è riservata esclusivamente a chi porta il proprio numero in OPS! Mobile. Possono aderire gli utenti di qualsiasi operatore mobile, ad eccezione di chi proviene da Vodafone, che rimane esclusa dalla promozione.

Bisogna poi pagare solo per la prima volta il costo di attivazione che equivale a 9,90€, mentre la spedizione della SIM è completamente gratuita. Nessun problema per quanto riguarda poi l’attivazione nel pratico, in quanto può avvenire anche utilizzando il proprio SPID. Tutto sarà estremamente semplice ma ricordate che ci sono anche le altre opzioni, come il riconoscimento tramite il sito ufficiale.

Un’offerta per chi vuole molti giga senza sorprese

La OPS Special 300 GB conferma la volontà del gestore virtuale di posizionarsi tra le alternative più competitive del settore. Con minuti illimitati, un buon numero di SMS e soprattutto un pacchetto dati molto ampio, la proposta si rivolge a chi non vuole preoccuparsi dei consumi mensili e cerca un prezzo trasparente e fisso.